В аеропорту “Бориспіль” 319 пасажирів сім годин чекають вильоту в Дубай через несправність літака

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» сьогодні, 21 листопада, затримали виліт рейсу авіакомпанії Air Azur Ukraine в Дубай. Три сотні пасажирів з 4 годин ранку чекають вильоту, їм надано гаряче харчування. Імовірно виліт перенесли на 13:30, здійснюється заміна літака.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

“На даний момент вся інформація є на табло аеропорту. У нас всього одна затримка рейсу на Дубаї. Виліт повинен був відбутися в чотири години ранку, але літак не вилетів. Причин ми поки не знаємо. У таких випадках, якщо виліт літака затримується, авіакомпанія зобов’язана у визначений час нагодувати пасажирів, розмістити їх у готелі. А також, якщо людина не хоче вже летіти, надати компенсацію”, – прокоментували ситуацію в аеропорту “Бориспіль”.

Відзначається, що на табло аеропорту висвічується інформація, що виліт пасажирів цього рейсу очікується в 13:30.

В авіакомпанії Air Azur Ukraine повідомили, що виліт затримали з технічних причин. Під час очікування 319 пасажирів отримали сендвічі, а потім їм роздали гаряче харчування.

«У літаку, який повинен був вилетіти на Дубаї, була виявлена несправність. Він не зміг вилетіти з технічних причин, яким саме, ми сказати не можемо. А після цього пасажири вимагали замінити літак. Заміна відбувається в даний час», – пояснили в компанії.