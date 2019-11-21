Нардепи-мільйонери орендують квартири за рахунок українців: спалахнув новий скандал

В Україні 120 депутатів в жовтні отримали більше 3 млн грн на компенсацію оренди житла. Левова частка з них могла б не просто самостійно платити за квартири, але і придбати собі нерухомість у будь-якій точці світу.

Депутати дають в борг мільйони доларів, містять автопарк, зберігають готівкою шестизначні суми, але все одно просять з бюджету десятки тисяч гривень щомісяця «на квартиру».

Оглядач розібрався, хто отримує гроші на оренду житла і як деякі політики зловживають виплатами.

Мільйонери в безкоштовних квартирах

Українці оплачують оренду житла 120 народним депутатам. У середньому парламентарії знімають квартири або будинку за 20 тис. грн на місяць. Таке право надають іногороднім. Але гроші на квартири беруть навіть ті, хто міг би легко купити собі відразу кілька квартир.

Приміром, народний депутат Володимир Кальцев («Опозиційна платформа — За життя») за два місяці отримав на житло 19,5 тис. грн. І це при тому, що в своїй декларації він вказав, що позичив комусь майже 4 млн доларів! Йому належить цілий ряд підприємств, а в рідному Запоріжжі він вважається одним з найбагатших політиків.

«Це різні бізнес-проекти. У підприємця рідко є гроші. Якби грабіжники зайшли в мій будинок, вони були б здивовані. У кращому випадку, вони б знайшли пару тисяч доларів. Ну, запонки б ще знайшли, пару ланцюжків», – так Кальцев прокоментував виданий кредит в інтерв’ю «061».

Також відзначився миколаївський політик Ігор Негулевский («Слуга народу»). Він працював директором Софіївського гранітного кар’єра. Встиг оскандалитися з орендованим житлом і віце-спікер Руслан Стефанчук («Слуга народу»). Як зазначили аналітики «Чесно», квартиру він орендує у своєї тещі.

Більш того, живе він у тій квартирі не перший рік. Житлом у 101,8 кв. м володіє мати його дружини, з якою він і проживає. Або у сім’ї політика дуже напружені стосунки з родичкою, або ж гроші в Раді Стефанчук отримує в якості доплати до зарплати, а не для оренди житла.

У список потребують компенсації потрапив і відомий блогер і телеведучий Максим Бужанський («Слуга народу»). Він не має реєстрації в Києві, і тому за законом може отримувати гроші від держави. За два місяці йому виділили 40,9 тис. грн.

Трохи більше 18 тисяч за два місяці також отримав нардеп від «Слуги народу» Андрій Одарченко. Він став відомий завдяки розслідувань «Схем». Ті вивчили звіт партії «Наші» і з’ясували, що Одарченко вніс у бюджет партії майже 200 тис. грн. У коментарі журналістам нардеп на питання про те, чи дійсно вносив кошти в політичний проект, коротко відповів: «Ні, я іншої партії».

Саме скромне житло – вартістю трохи більше 20 тисяч за два місяці – орендує Сергій Штепа («Слуга народу»). Той самий весільний фотограф, який обігнав по одному із запорізьких округів мільярдера В’ячеслава Богуслаєва. Серед відомих також член «Європейської солідарності» Софія Федина, яка раніше проживала у Львові. Вона вибрала собі відносно скромне житло за 21,4 тис. грн за два місяці.

Серед тих, хто попросив компенсацію, також є досить заможні парламентарії. Представник депутатської групи «За майбутнє» Дмитро Лубинець (він задекларував два автомобіля Lexus, Honda, 2 млн грн готівки разом з дружиною). Але мільйонні заощадження і автопарк не завадили парламентарію щомісяця отримувати гроші з бюджету на оренду житла.

Фактично для українських нардепів гроші на житло – це можливість отримати більше з бюджету. І хоча закон не забороняє просити компенсацію на квартиру навіть мільйонерам, фактично держава змушена субсидувати багатіїв, які не втрачають можливості отримати будь-яку зайву гривню з казни.

На що ще мають право депутати

Оклади народних депутатів прив’язані до прожиткового мінімуму (ПМ). Приміром, в 2019-му депутати, незалежно від своєї посади, повинні заробляти як мінімум від 20 до 24 тис. грн. Однак крім «голого» окладу політикам також покладено надбавки за стаж, ранг і т. д.

Які оклади в Раді:

Спікер – 24 тис. грн (12 ПМ);

Перший заступник спікера – 23 тис. грн (11,5 ПМ);

Заступник спікера – 22 тис. грн (11 ПМ);

Голова комітету – 21 тис. грн (10,5 ПМ);

Перший заступник голови комітету – 20,6 тис. грн (10,3 ПМ);

Член комітету – 20 тис. грн (10 ПМ).

Якщо звичайні українці, які переїхали з регіонів у Київ, повинні самі справлятися з житловим питанням і орендувати квартиру, то народним депутатам все компенсують з бюджету.

Так, в 2018-му кожному депутату могли компенсувати витрати (за рік);

237 тис. 250 грн – на оренду житла;

90 тис. грн – на проїзд;

750 грн – на канцелярію;

4 890 тис. грн – на телефонні розмови;

8 тис. грн. – на відрядження консультантів;

2 тис. грн – на утримання приймалень;

670 грн – на оренду приміщень для зустрічей з виборцями.

Для порівняння, президент Володимир Зеленський у червні отримав «на руки» 22,5 тис. грн. Фактично, народні депутати можуть отримувати більше, ніж глава держави.