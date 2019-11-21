Як революція Гідності змінила долі, і чим роки після неї розчарували

Вони – зовсім молоді, але я зустріла людей таких, якими вони повинні бути. Рядові, але неабиякі учасники Майдану. Пошта, бібліотека, порятунок поранених, стояння на мітингах – це неповний перелік їх активностей. Вони щодня ризикували життям, двоє з них отримали кулі. Шкодують вони про те, що сталося? Власне, про це ми їх і розпитали.

Як Майдан змінив ваше життя? В чому не виправдалися ваші очікування? Відповіді здалися нам цікавими.

МОЖНА СУМУВАТИ, ЩО ТИ НАМРІЯВ НЕ ТАКУ КРАЇНУ НА МАЙДАНІ, А МОЖНА СПИРАТИСЯ НА МИНУЛЕ, ДИВИТИСЯ ВПЕРЕД І ЗМІНЮВАТИ ЇЇ

Анастасія Макаренко, організатор бібліотеки Майдану:

— Згадую я той час, коли ми створили бібліотеку Майдану? Так. Ця історія назавжди зі мною. Говорили, що в 2014 році Грушевського тоді було місцем сили, сцена Майдану – голосом, а бібліотека – розумом. Я додам, що бібліотека була ще й атрибутом будинку. Стелажі книг, преса, шахи та доміно. Вона була простором тепла, спілкування…

Пам’ятаю, як я вперше прийшла в Український дім і принесла книги видавництва, в якому працювала, і потім вже залишилася там до кінця. За кілька днів з однієї коробки майбутньої бібліотеки, вона перетворилася в художній простір. Це були і великі книжкові фонди зі стелажами (нам подарували списані) з сотнями найменувань книг, і лекторій.

В якийсь момент я відчула, що люди прагнуть спілкування. І тоді я, користуючись старими зв’язками (я колись працювала в команді «Коронації Слова»), запросила для творчої зустрічі Василя Шкляра (його твір був самим затребуваним в бібліотеці), потім Карпу, Андруховича, Мухарського. Іноді такі зустрічі були просто розмовою про те часу, а іноді – творчим читанням.

Якщо це описувати в сучасних термінах, то операційна робота (приймання книг від людей і видача учасникам Майдану), івент-менеджмент (коли ми створюємо події і клеїмо афіші) супроводжувалися відправкою книг у сільські бібліотеки (тому що часом їх було дуже багато). А якщо неофіційними мовою, то це було взаємодію з відкритим серцем. У нас не було формулярів і карток читачів. Читачі приходили, брали книжку – і клали у вазу папірець з назвою «чесне слово». А коли приносили, то забирали слово і брали цукерку. Так ми налагоджували облік книг. До речі, штампом нашої бібліотеки було таке лого: хлопчина на барикаді з книжкою.

Я згадую ці події з вдячністю і любов’ю. Ми взаємодіяли один з одним, як з самими близькими, і творилися якісь чудеса. Піднялася національна ідея, яка була над національністю. Ми усвідомили, як багато ми можемо, коли разом. Ми розбіглися з часом по офісах та домівках, але той досвід не був випадковим. Ми бачили фантастику взаємодії… І сьогодні, коли мені здається, що хтось мене не чує, хтось не піднімається, я ніколи не звинувачую людей. Тому що я знаю, що люди у нас хороші.

Я не буду довго думати про те, що вже сьогодні ми не живемо в тій Україні, яку ми собі намечтали. У мене гарне минуле, досвід, на який міцно спираюся і дивлюся в майбутнє.

Майдан дуже змінив моє життя. Я просто органічно перейшла в те, чим завжди мріяла займатися, – у громадську діяльність. Після Майдану я вірю в силу інституційних змін, вірю в те, що у громадських організацій є голос, і їх голос буде чутний. Вірю, що проекти суспільного життя зможуть змінити життя людей. Два роки тому я вступила до магістратури Українського Католицького університету на спеціалізовану програму «Управління неприбутковими організаціями», зараз працюю над дипломом.

Анастасія Макаренко. Фото з сайту avk.org.ua

Я очолюю громадську організацію, Асоціації велосипедистів Києва. Наша історія – не тільки про велосипедний рух, вона про доступ до доріг, про безпеку на дорозі. Велосипед – інструмент для позитивних міських трансформацій.

В минулому році я багато часу провела в містах Донбасу. Там високий рівень користування велосипедом, але відсутні громадські велосипедні організації – і про велосипедистів не думають, як про активного співтоваристві або цільової групи. А для нас було важливо використовувати велосипед як інструмент, який єднає людей. Ми робили відкриті громадські активності, які були розраховані на всіх жителів міста, але ключовий тематикою був велосипед. Тому що велосипед об’єднує людей.

У західних країнах велосипед – один із символів демократії. Це демократія в дії. Демократія – це публічні простори, безбар’єрні середовища, безпечні велодоріжки. Це показник, що людина – цінність для цього міста. Можна сумувати, що ти намріяв не таку країну на Майдані, а можна спиратися на минуле, дивитися вперед і змінювати її.

ЙДУЧИ НА МАЙДАН, Я ВІДПОВІДАВ САМОМУ СОБІ – З КИМ Я – З УПА АБО ТИМИ, ХТО НІЧИМ ЇМ НЕ ДОПОМІГ

Ігор Флерко, команда ангелів Майдану (нещодавно він з побратимами, просто перебуваючи у відпустці, зумів схопити бандита, допоміг Нацполиции):

— У мене після Революції Гідності зник комплекс неповноцінності. До Майдану у мене завжди було відчуття, що ти ні на що не впливаєш, ти нічого не здатен зробити в цій країні.

Ти звинувачуєш чиновників, державні інститути, ніколи ні в чому не звинувачуючи себе особисто. Так що мій маленький поганий вчинок, якщо система прогнила? Такі настрої були.

Ангели Інститутській: Ігор Галушка (18 років), Павло Декин (19 років), Микола Притула (20 років), Ігор Флерко (18 років), Андрій Седлер (20 років). Фото з сайту funpolit.blogspot

А на Майдані ми відчували себе частиною величезної надприродної сили, яка здатна змінювати напрямок руху країни, змінювати ситуацію в країні, яка здатна творити історію. І ти в своєму повсякденному житті теж здатний на це впливати. Я почав цінувати країну, переосмислив свою роль у моїй державі. Не можна бути байдужим, яким був до Майдану.

Були чи розчарування? Деякі були. Я був невдоволений тим, як ведуться розслідування розстрілів на Майдані. Але особливих очікувань у мене не було.

Хлопці перед подіями на Інститутській. Фото з Фейсбуку

У 2013 році мені було 17 років, я до кінця не усвідомлював нинішню ситуацію і, відповідно, не становив якихось планів. У мене була мета – стати частиною того руху, який скине владу Януковича, і президент переобере, і справедливість відновиться. Люди старшого покоління розуміли, що революція – тільки початок, і спокій і мир повернуться не так швидко. Але після 20 лютого до мене прийшло відчуття, що життя – ні моя, ні країни – більше ніколи не буде такою, якою була, – що все зміниться. І саме в цей час я відчував, що з простого спостерігача, який вчить історію за партою під час шкільного уроку, я стаю повноправним учасником і співтворцем історії.

Я до недавнього часу був бійцем полку Азов, вирушаю додому і шукати себе в новому житті.

Ще згадую, що тоді в мене питали – як ви вирішувалися витягувати поранених, знаючи, що далі з дахів стріляють. Я думаю, що логіку та мотивацію моїх вчинків треба шукати в оповіданнях моєї бабусі про повстанців, які захищали нас, про те, як одні люди допомагали УПА, як інші були байдужими.

Ігор Флерко рятує Сергія Трапезуна. Київ. Інститутська. 20 лютого. Фото з сайту funpolit.blogspot

І коли я аналізував події минулого ще в дитинстві, я задавався питанням: якщо б події прийшли сьогодні, як я реагував би? Я уявляв себе на стороні тих, хто допомагав УПА і засуджував байдужих. А потім казав собі: ти не жив у той час, може, ти б теж боявся.

А потім прийшов Майдан, з’явилися перші жертви – і я зрозумів, що йдучи на Майдан, я перевіряю самого себе і відповідаю на питання – з ким я. З тими, хто ризикував і допомагав УПА, або з тими, хто боявся?

Ігор Флерко. Фото з сайту press.ua

І піднімаючись по Інститутській, бачачи під ногами закривавлені щити, поранених людей, яких проносили повз, розуміючи всю складність ситуації, я раптом відчув, що насправді я зробив свій вибір багато років тому. Я просто автоматично робив те, що було закладено до того.

Я ДЕСЯТКИ РАЗІВ ВЖЕ ДАВАЛА ІНТЕРВ’Ю НА ТОМУ САМОМУ МІСЦІ, ДЕ В МЕНЕ ВИСТРІЛИЛИ

Олеся Жуковська, медсестра, в яку на Майдані вистрілив снайпер:

— Ні тоді, на Майдані, коли я писала твіт про те, що помираю, ні пізніше – я не шкодувала і не розчаровувалася у тому, що сталося. Після того, як в мене вистрілили, я десятки разів вже давала інтерв’ю на тому самому місці, де в мене вистрілили. І мені не було боляче, я не настільки сентиментальна.

І я не сумнівалася, що ми все робили правильно. Я не відчувала жалю, що ми розвиваємося не так швидко. Я завжди розуміла, що на зміни потрібен час. Ми встояли у війні, відірвалися від Росії, визначилися з майбутнім. І це вже багато.

Олеся Жуковська. Фото з сайту texty.org.ua

Єдине застереження: чула – нинішня влада хоче припинити розслідування розстрілів на Майдані, і це, звичайно, вдарить по всім нам!

Вплинув Майдан на моє життя? Змінив її? Звичайно. Я дівчина зі скромної сім’ї, з маленького міста. Тому після медичного училища я навіть не мріяла про вищу освіту.

Не буду обманювати: те, що сталося, воно дуже розширило для мене можливості. Я стала відомою, побачила світ, мене запрошували на цікаві заходи. Мої друзі почали говорити мені, що після медичного училища можна вступати на другий курс медичного університету – і переконували мене, що це реально. І я поступила в інститут Богомольця.

Після поранення – у людей зазвичай посттравматичні синдроми. У мене його не було, оскільки я була оточена і підтримкою, і любов’ю.

Я ВИБРАВСЯ З СТРЕСУ, ДУМАЮЧИ ПРО УСТИМА ГОЛОДНЮКЕ ТА ІНШИХ ПОБРАТИМАХ

Микола Марусик, учасник Майдану, допомагав у створенні пошти Майдану і формував Мыстецкую сотню:

— Я і до Майдану з 2008 року був учасником руху по захисту міста, боровся із забудовами і навіть створив Мыстецкую платформу, працював з депутатами, які писали мені депутатські запити щодо тих чи інших чиновників. В одному з таких будинків (Грушевського 4б) я навіть організував сквот, де під час революції розташовувалися побратими.

Майдан я підтримав відразу. Щоб бути там, я навіть звільнився з роботи. У мене було багато занять, активностей. Мене поранили з 18 на 19 лютого. «Беркут» говорив, що не стріляв: у мене відео – як куля пробиває мені ногу. У мене був довгий посттравматичний синдром, який я забивав роботою. Це було пов’язано не тільки з ногою, я знав загиблих із Небесної сотні. Устим – дуже світла людина. Три роки поспіль спогад про події доводила до сліз. Але робота допомагала забувати, як і думка, що ти можеш зробити щось заради тих, хто не вижив.

Микола Марусик. Фото з сайту v4asno

Зараз я займаюся мистецтвом, дослідженнями у власних проектах. Монтую фільм про Майдан, який вплинув на мене колосально.

Дух свободи і спільного дії між людьми я заклав після Майдану. Ми багато можемо зробити разом і на безкорисливих засадах – на енергії і бажання щось змінювати. Були у мене розчарування? Були – насамперед міністром культури Нищуком і його оточенням, з «будівельними конфліктами»…

Від нас залежить не все. Але якщо ти можеш щось змінити, ти просто щось змінюєш. Я знаю, як звільняти чиновників через депутатські звернення, наприклад, через прокуратуру. Я так звільняв чиновників навіть при Януковичі з НДІ будівельних конструкцій, коли вдома штучно втягували в перелік аварійних, рекомендуючи їх знести.

Кажуть, що ми нічого змінити не можемо. Насправді – можемо. Треба просто розуміти, що нинішні політики – дуже популістські, але вони і більше прислухаються. На їх бажання подобатися можна робити серйозні речі і змушувати надходити правильно.

Опитувала Лана Самохвалова, опубліковано на сайті агентства УКРІНФОРМ