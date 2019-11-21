У Петровському бойовики «ДНР» обладнали нові позиції в зоні відводу військ — ОБСЄ

Безпілотник ОБСЄ на ділянці розведення сил і засобів в районі Петровського зафіксував нові позиції бойовиків. Про це повідомляє прес-служба ПММ, пише «ЛІГА».

«11 листопада на ділянці розведення в районі Петровського безпілотник малого радіусу дії вперше виявив 50-метрову траншею (не зафіксована за даними спостереження від 3 листопада), в якому знаходилися п’ять людей у камуфляжній одязі, приблизно в 580 метрів на південь від північного краю ділянки розведення і приблизно в 1 км на схід від його західного краю», — відзначили в прес-службі.

У той же день на ділянці розведення БПЛА СММ малого радіусу дії також зафіксував четверо людей у камуфляжній одязі на позиції терористів (про яку повідомлялося раніше) приблизно в 180 метрах на північний захід від південно-східного кута ділянки розведення.