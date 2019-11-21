У Херсоні велосипедист віддавив городянину “чоловіче достоїнство”

У Херсоні місцевий житель потрапив до лікарні після того, як він, перебуваючи в стані алкогольному сп’яніння , Заснув прямо на проспекті 200-річчя міста і велосипедист віддавив йому “чоловіче достоїнство”.

48-річний городянин отримав серйозну травму інтимної частини тіла і був госпіталізований до клінічної лікарні імені Лучанського, повідомляє “Типовий Херсон” .

Журналісти видання зазначають, що подібні випадки в місті відбувалися не раз – п’яні городяни потрапляли під машини, засинаючи прямо посеред дороги.

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області поліцейським довелося застосувати зброю, щоб затримати п’яного тракториста . Як виявилося, нетверезий водій збив жінку, яка з велосипедом йшла по грунтовій дорозі, а під час оформлення ДТП 60-річний чоловік вирішив поїхати з місця пригоди.

Раніше ми повідомляли, що за десять місяців 2019 року в Україні сталося 129 815 дорожньо-транспортних пригод. В результаті цих аварій загинуло 2716 чоловік .