Під час випробувань вибухнув прототип нової ракети SpaceX (відео)

Під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

Про це повідомляє The Verge.

“Мета сьогоднішнього випробування полягала в тому, щоб максимально підняти тиск в системі, тому результат не був зовсім несподіваним… Жодних поранень не було, і це не є серйозною невдачею”, – заявив прессекретар SpaceX.

Chris B – [email protected]

RIP Starship Mk1. @LabPadre stream:https://www.youtube.com/watch?v=2d8l_0w2VKM …

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23:30 – 20 лист. 2019

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Як зазначається, під час вибуху частини ракети розлетілися в повітрі та зникли у хмарах диму.

Цей прототип мав перевірити конструкцію Starship – космічного корабля, над яким компанія SpaceX працює для перевезення вантажів та людей на Місяць і Марс.

Ілон Маск у своєму Twitter написав, що компанія відмовиться від цього прототипу і перейде до випробувань нової моделі — Mk3.

Як повідомлялося, Маск оголосив про плани колонізації Марса. Підприємець має намір перевезти на Червону планету мільйон осіб. Відповідно до плану, представленого у 2016 році, перші люди зможуть полетіти на Марс уже у 2025-му. Водночас експерти американського космічного агентства NASA вважають, що перша пілотована місія на Марс може відбутися тільки в 2030-х роках.

Перший запуск апарату SpaceX Starship планується здійснити у 2022 році.