В Уганду поставили мільйон бракованих презервативів

Відома благодійна організація Marie Stopes, яка надає послуги контрацепції та планування сім’ї в 35 країнах, поставила в Уганду більше мільйона презервативів. Однак незабаром була змушена відкликати свою гуманітарну допомогу.

Національне управління по забезпеченню безпеки ліків Уганди (NDA) заявило, що презервативи не пройшли випробувань на міцність. Тестовані примірники містили діри або легко рвалися.

Презервативи, які прийшли двома партіями, були виготовлені в Індії.

Marie Stopes оперативно відкликала обидві партії і пообіцяла терміново розслідувати, що з ними не так. Адже, як заявили представники благодійної організації, вони завжди поставляють товари, які відповідають високим стандартам якості.

Красномовні цифри

За даними ООН, близько 6 відсотків дорослих в Уганді живуть з ВІЛ.

Експерти вважають, що тільки 11 відсотків людей в країні планували вагітність.

Marie Stopes щомісяця поставляє в Уганду від 1,5 до 2 мільйонів презервативів.

За матеріалами ВВС

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