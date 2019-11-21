Олега Ляшка захищає адвокат ДТЕК Ріната Ахметова

Захисником колишнього народного депутата Олега Ляшка є адвокат Елеонора Салова, яка раніше представляла інтереси одного з підприємств ДТЕК Ріната Ахметова.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

У 2016 році директор ПАТ «Нафтогазвидобування» виписав на Елеонору Салову довіреність представляти права і інтереси суспільства в рамках будь-яких кримінальних проваджень та на будь-яких стадіях, в усіх органах державної влади та ін.

Довіреність видавалася строком на 1 рік, продовжувалася вона, поки невідомо, зазначає журналіст.

Салова захищає Ляшко у кримінальному провадженні за підозрою по ч. 2 ст. 346 КК (погроза або насильство стосовно державного діяча). Такі дії караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

Елеонора Салова в 2016 році разом з Андрієм Бутенко заснували ГО “Європейський проектний центр”.

За версією слідства, Ляшко 6 листопада в будівлі міжнародного аеропорту “Бориспіль” наніс тілесні ушкодження народному депутату від “Слуги народу” Андрію Герусу.

Бійку Ляшко зняв на камеру і оприлюднив у Facebook. Ляшко звинуватив депутата лобіювання імпорту російської електроенергії.

У свою чергу Герус назвав Ляшка лобістом інтересів бізнесмена Ріната Ахметова і його енергетичних компаній, які заробляють на дорогий електроенергії.