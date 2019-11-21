Московський маг «розвів» українську модель на круглу суму

Італійська модель українського походження стала жертвою московського афериста, який пообіцяв дівчині позбавити її від проблем з допомогою магії.

Про це розповіла сама постраждала, записавши на відео деталі інциденту, розповідається в telegram-каналі Mash.

Як повідомляється, московський маг Борис Шабрин пообіцяв усунути проблеми моделі з чоловіком і взяв за це 3000 євро.

«Борис провів «діагностику» і негайно оголосив, що справа в кішці, яка постійно лежить на капоті тачки: в будинку злий дух, і вона це відчуває», — йдеться у повідомленні каналу.

Чарівник взяв за свою роботу майже 3000 євро, але тварина, яке нібито було винуватцем сімейних проблем, нікуди не зникло. Після цього модель зрозуміла, що стала жертвою московського афериста. У свою чергу Борис негайно заблокував модель, більше на зв’язок не виходив і більше не чаклував.

Також повідомляється, що 15 років тому модель переїхала з України до Італії, де стала моделлю.