У Дніпрі дві жінки обікрали 11-річних дітей

19 листопада поліцейські Дніпровського відділу поліції затримали двох жінок, які крали у школярок гроші та золоті прикраси.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП, у травні цього року до трьох 11-річним дівчаткам підійшли жінки і запропонували «зняти порчу». Для цього, за словами шахрайок, їм необхідно було принести з дому гроші та прикраси. За словами постраждалих, вони як би під дією гіпнозу зібрали в квартирі всі цінні речі і віддала шахрайкам. Після того, як зловмисниці отримали бажане, вони дали дівчатам «заклинання», яку потрібно прочитати в найближчій школі. А коли школярки повернулися назад, жінок з їхніми речами вже на місці не було.

За даним фактом слідчі Дніпровського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Зараз одна із зловмисниць повідомили про підозру у зазначеній статті. Шахрайці загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.