Глава ФНС похвалився успіхами у «відбіленні економіки»

Керівник Федеральної податкової служби (ФПС) РФ Михайло Мішустін підрахував, що надходження податків до держскарбниці збільшилася в реальному вираженні в 1,4 рази протягом 5 років. Про це він заявив сьогодні на колегії в День працівника податкових органів.

При цьому, зазначив Мішустін, частка податкових доходів у ВВП зросла більш ніж на 4 процентних пункту, в тому числі ненефтегазових доходів — на 3 процентних пункту, сказав Мішустін. «Це ефект масового обілення економіки», — упевнений глава ФНС, чиї слова наводить РБК.

Глава ФНС також уточнив, що за 10 місяців з початку поточного року податкові доходи федерального бюджету зросли на 7,1%, або на 0,7 трлн рублів, до 10,5 трлн рублів.

Втім, раніше в інтерв’ю газеті «Комерсант» Мішустін констатував, що зростання податкових надходжень до бюджету РФ в поточному році сповільнився, хоча і не припинився — перерахування податків у консолідований бюджет за січень—жовтень 2019 року зросли на 7,9%.

У той же час, зазначив глава ФНС, у 2017-му і в 2018 році темпи приросту податкових надходжень досягали історичних максимумів — вони збільшувалися відповідно на 20% і 23%.

Як пояснив Мішустін, стримуючий ефект на динаміку надходжень до 2019 році вносять нафтогазові доходи: зокрема, зростання надходжень ПВКК в результаті зниження цін на нафту сповільнилося до 3,4%. «Додатковий вплив на динаміку надходжень надає так званий зворотний акциз, введений в рамках „податкового маневру“ з початку цього року», — додав глава ФНС.