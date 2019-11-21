Змиває пляжі: на популярний український курорт обрушився потужний шторм, фото

21 листопада в Кирилівці розбушувалося море, що було викликано ураганним вітром.

Як пишуть місцеві видання, сильні пориви вітру підняли високі хвилі, які з силою обрушувалися на берег.

При цьому вся видима зона моря покрита піною, а сам колір води – буро-коричневий.

Через те, що море помітно вийшло з берегів, від прибережної смуги практично нічого не залишилося.

На центральному пляжі вода досягає бетонного покриття, а на Федотової косі хвилі і зовсім б’ються об паркани берегових будівель.

У мережі також показали фотографії всього, що відбувається.