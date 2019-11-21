Змиває пляжі: на популярний український курорт обрушився потужний шторм, фото

21 листопада в Кирилівці розбушувалося море, що було викликано ураганним вітром.
Як пишуть місцеві видання, сильні пориви вітру підняли високі хвилі, які з силою обрушувалися на берег.
При цьому вся видима зона моря покрита піною, а сам колір води – буро-коричневий.
Через те, що море помітно вийшло з берегів, від прибережної смуги практично нічого не залишилося.
На центральному пляжі вода досягає бетонного покриття, а на Федотової косі хвилі і зовсім б’ються об паркани берегових будівель.
У мережі також показали фотографії всього, що відбувається.