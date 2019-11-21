На Сумщині під час пожежі в будинку загинули двоє чоловіків

У селищі Чаплищі на Сумщині під час гасіння пожежі у житловому будинку рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Сумській області.

“20 листопада о 23:50, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Присеймівська в селищі Чаплищі Путивльського району”, – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що будинок повністю охоплено вогнем, відбулось часткове руйнування конструкцій покрівлі. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч розташовану господарчу споруду та сусідський житловий будинок.

Під час ліквідації пожежі у будинку вогнеборці виявили тіла двох людей. О 00:36 пожежним вдалось локалізувати загоряння. Та щоб повністю його приборкати довелось використати майже 30 т води. О 05:05 пожежу ліквідували.

Загиблими виявились – господар будинку 1949 року народження та його товариш 1987 року народження. Причину загоряння наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Черкаській області, у селі Медведівка, в результаті пожежі в житловому будинку загинуло двоє дітей, ще одна госпіталізована до лікарні.