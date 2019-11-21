У Києві зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 288 км/год

У Києві електронна система TruSign зафіксувала автомобіль, що проїхав Столичним шосе на швидкості 288 км/год. Про це у Facebook повідомив Центр організації дорожнього руху

“Новий антирекорд перевищення швидкості на Столичному шосе. Електронна система TruSign зафіксувала, що вчора одна з автівок проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж вбивчою, не назвеш – 288 км/год. Вражає й те, що сталося це серед білого дня – о 14:32, до того ж, у туманну погоду”, – йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що така ситуація є неприпустимою, адже загроза для життя водіїв-порушників та тих, хто опинився поруч, є критичною.

Як раніше повідомлялося , у Києві на Столичному шосе автомобіль розігнався до швидкості 222 км/год.