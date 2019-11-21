На Вінниччині вилучили більше 30 тонн контрафактного алкоголю

У Вінницькій області СБУ блокувала оптове виробництво та реалізацію небезпечної для життя та здоров’я населення контрафактної алкогольної продукції. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“В ангарі на околиці міста Могилів-Подільський кілька місцевих мешканців організували підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю. Під виглядом продукції відомих світових брендів зловмисники продавали підробку через інтернет по всій території України. Доставку товару здійснювали через один із поштових сервісів, а також за допомогою кур’єрів та на власному автотранспорті”, – сказано у повідомленні.

Під час обшуків за місцем виготовлення та зберігання сурогату правоохоронці вилучили 33 тонни контрафактного алкоголю, майже 5 тонн спирту сумнівної якості, пакувальну тару та “виробниче” обладнання. За попередніми оцінками, загальна вартість вилученого товару становить понад 14 мільйонів гривень.

Сума збитків завданих державному бюджету складає 6,5 мільйонів гривень. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності, а також з’ясовуються джерела походження сировини.

Нагадаємо, у Києві викрили та ліквідували виробництво фальсифікованого медичного спирту у промислових масштабах.