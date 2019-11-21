На Харківщині вітчим зґвалтував неповнолітню дочку та намагався покінчити життя самогубством

На Харківщині затримали 49-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну дівчинку та намагався покінчити життя самогубством. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харьківській області.

Так, зловмисником виявився 49-річний вітчим потерпілої.

“На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Люботинського відділення поліції. Правоохоронці встановили, що рідні батьки 14-річної дівчини померли. Вихованням дитини опікувався вітчим. Ввечері 20 листопада чоловік примусив неповнолітню до статевого контакту”, – сказано у повідомленні.

Вжитими заходами поліцейські затримали 49-річного зловмисника в місті Люботині. Побачивши співробітників поліції, він намагався покінчити життя самогубством, вдаривши себе ножем у живіт. Чоловік був доставлений до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує від 7 до 12 років тюремного ув’язнення.

На даний час встановлюються усі обставини події, слідство триває.