Участник «Квартала» забавно потроллил футболистов «Шахтера»

Звезда студии «Квартал 95» Александр Пикалов посетил вечеринку донецкого «Шахтера» в футболке злейшего врага «горняков» – киевского «Динамо», передает Хроника.инфо

В эфире программы «Світське життя» на телеканале «1+1» актер также объяснил, почему ходит не на все матчи любимых команд.

«У меня вышло! Я жив-здоров. Достают ли мне футболисты билеты на матчи? Нет, на их юмористические шоу я покупаю сам. Их шоу смешнее нашего. Извините, ребята! Я болельщик, но на дальние выезды не летаю – побаиваюсь самолетов и ничего не вижу, «лечусь» еще в полете, и куда летал – потом не помню. А если близенько – я всегда на стадионе», – сказал Пикалов.