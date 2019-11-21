Пропало по дорозі в Очаків: ФСБ каже, що унітази не крали, передали кораблі цілими

Федеральна служба безпеки РФ заявила, що Україна отримала свої кораблі в «нормальному стані і з виправленою сантехнікою».
Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.
У російському відомстві підкреслили, що під час підписання актів здачі-приймання в української сторони не було жодних претензій.
У ФСБ вважають, що Україна сама «угробила» свої кораблі на шляху з Криму в Очаків.
«Якщо за час переходу від берегів Криму до Очакова українська сторона зуміла «угробити» суду і довести сантехніку до неналежного стану, то це проблема самої української сторони», — сказано в заяві.