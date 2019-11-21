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Пропало по дорозі в Очаків: ФСБ каже, що унітази не крали, передали кораблі цілими

21.11.2019

Федеральна служба безпеки РФ заявила, що Україна отримала свої кораблі в «нормальному стані і з виправленою сантехнікою».

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

У російському відомстві підкреслили, що під час підписання актів здачі-приймання в української сторони не було жодних претензій.

У ФСБ вважають, що Україна сама «угробила» свої кораблі на шляху з Криму в Очаків.

«Якщо за час переходу від берегів Криму до Очакова українська сторона зуміла «угробити» суду і довести сантехніку до неналежного стану, то це проблема самої української сторони», — сказано в заяві.

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