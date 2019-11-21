Імпорт електроенергії з РФ викине на вулиці українських шахтарів та енергетиків, — Профспілка гірників Донбасу

Необмежений імпорт струму з Росії та Білорусі, який почався за ініціативою голови комітету ВР з енергетики Андрія Геруса, знищує вітчизняну теплову генерацію і вугледобувну галузь.

Про це йдеться у зверненні голови незалежної профспілки гірників Донбасу Миколу Волинка до президента, прем’єра, секретаря РНБО і глави НКРЭКУ.

«Знищує теплову генерацію і майбутнє українських шахтарів відкриття необмеженого імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Цей імпорт грубо порушує базові принципи дії відкритого ринку. Електроенергія надходить в Україну в односторонньому порядку, тільки в нашу сторону. Тому, що українські виробники електроенергії не можуть експортувати свій товар у ці країни, для них ці ринки закриті. Тому Росія і Білорусь нам продають електрику і заробляють, а ми їм — ні, годуємо їх енергетиків замість своїх», — наголошується у зверненні.

Крім того, лідер профспілки звертає увагу, що українські виробники електроенергії не можуть конкурувати з російськими з-за більш дешевою у них собівартості виробництва струму. При таких умовах, на його думку, відсутність яких-небудь обмежень обсягів імпорту призведе до витіснення з ринку всіх вітчизняних підприємств теплової генерації.

«При цьому зовсім немає ніяких квот, лімітів, ніяких обмежень імпорту електроенергії в країну. «Стеля» — це тільки технічні можливості в 3000 МВт (!). Тобто еквівалент електроенергії від усіх теплоелектростанцій України. Таким чином цей необмежений імпорт повністю заміщує потребу в нашому вітчизняному вугіллі, він стає непотрібним», — йдеться у зверненні.

У зверненні наголошується, що зростання імпорту електроенергії з РФ залишить без роботи десятки тисяч українських шахтарів, а також працівників із суміжних галузей. І закликали представників влади прийняти рішення про зупинку імпорту струму з РФ та Білорусі, а також скасувати граничні ціни на струм на ринку.

Нагадаємо, з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази — з 2400000 кВт-год до 4500000 квтг на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази — до 12 млн кВт-год / добу.

Раніше народний депутат України, член фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що імпорт електроенергії з РФ означає, що ми фінансуємо енергогалузі країни-агресора, замість власної. На його думку, ситуацію з відновлення імпорту електроенергії з РФ повинна розслідувати Служба безпеки України.

У той же час, Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що не знав про те, що прийняті зміни до законодавства, відомі як «правка Геруса», дозволили відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ.