«Ґвалтував двічі!»: журналіст розкрив нові деталі про педофіла з «Слуги народу» Иванисове

Замішаний в педофільському скандалі нардеп від «Слуги народу» Роман Іванісов двічі намагався вчинити зґвалтування, і довів справу до кінця лише з другого разу. А звільнився умовно-достроково тільки з-за того, що на момент злочину був неповнолітнім.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов. На своїй сторінці у Facebook він навів розповідь одного з вихователів Маріупольської виправної колонії, опублікований на Цензор.Немає.

Чоловік-пенсіонер зізнався, що як підполковник запасу дуже обурений поведінкою Іванісова, який заперечує факт свого перебування в колонії. Він також поділився подробицями скандальної справи.

«У 96-му році я працював в Маріупольської виховної трудової колонії на різних посадах. Іванісова відмінно пам’ятаю, він був у моєму загоні, я як вихователь неодноразово писав на нього характеристики, розмовляв, вивчав його особиста справа. «Упакований» він, тато у нього великий коммерс був, у Бердянську, що з флотом пов’язано», – розповів колишній підполковник запасу.

Також зазначив, що всі ці матеріали справи є в кількох архівах, термін зберігання яких становить 75 років. При цьому Маріупольську колонію закрили ще в 2008 році та на її базі зробили виправний центр, а в 2016-му закрили і його.

«Однак у будь-якому випадку залишився архів», – стверджує він.

За його словами, на момент вчинення злочину Іванисову було 17 років, що і стало його пом’якшувальною обставиною. До того ж судили його за кількома статтями.

«По-перше, 117-я через 17-ю, це замах на злочин і не доведення злочину до кінця. Тобто, на початку він зробив спробу зґвалтування, але не зміг зґвалтувати, там було так написано: «Іванісов не довів свій злочинний намір до кінця з незалежних від нього причин – через відсутність ерекції». Але потім він все-таки зґвалтував і отримав 118-ю – зґвалтування не природним способом, тобто змусив потерпілу зробити мінет», – докладно розповів колишній працівник колонії.

Інформація про судимості

Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Чоловік додав, що поведінка Іванісова було нормальним, «пальці віялом йому не по масті було розпускати». Крім цього, батько ґвалтівника нібито подбав про те, щоб син відбував покарання з «комфортом».

«Чіпати його не чіпали, начальник загону особисто за цим наглядав. Тато, думаю, постарався. Він був «упакованый», «грівся» добре, ділився передачами. Звільнився умовно-достроково», – підсумував оповідач.

Довідка

У свою чергу Бутусов, посилаючись на дані Цензор.Ні, додав, що скандал навколо нардепа Романа Іванісова і розкриття деталей його біографії пояснюється «переділом сфер контролю над нелегальними бурштиновими копальнями в Рівненській області». Нібито в ньому замішане регіональне керівництво «Слуги народу» і нові керівники різних угруповань силовиків.

Зазначимо, що передплатники журналіста бурхливо відреагували на його пост. Серед них і колега Іванісова з фракції «Слуга народу» Єлизавета Богуцька, яка назвала розповідь працівника колонії «купленим листом».

Скріншот

Facebook/Юрій Бутусов

Пізніше в окремому пості Бутусов вказав на достовірність наведених даних, додавши, що інформацію про обставини перебування в Маріупольській виправної колонії Романа Іванісова виданню надав підполковник Краморов Павло Володимирович.

«Нині пенсіонер, проживає в місті Маріуполь, в 1996-му році – вихователь Маріупольської колонії», – підсумував він.

Скріншот

Facebook/Юрій Бутусов