Каліфорнія постраждала від пожеж і повені

На півдні Каліфорнії пройшов перший за осінь сильний дощ.

Американський штат Каліфорнія постраждав одночасно від пожеж і повені.

На півночі штату через сильний вітер оголошено про надзвичайну пожежонебезпеку, через що без електропостачання можуть залишитися сотні тисяч будинків, передає Stormnews з посиланням на телекомпанію CBS.

У той же час на півдні Каліфорнії пройшов перший за осінь сильний дощ, який призвів до повеней і закриття доріг в округах Сан-Бернардіно і Ріверсайд. Можуть бути підтоплені населені пункти.

В окрузі Лос-Анджелес побоюються сходження селів у районах, що постраждали від природних пожеж. А в горах очікуються сильні снігопади на висоті понад 2 км.