В запорожском супермаркете кот насмешил покупателей (фото)

Об этом очевидцы сообщили в социальной сети.

В популярном запорожском паблике в Инстаграм появились фото, сделанные в супермаркете “АТБ”, что в Космическом микрорайоне, по улице Чумаченко. Автор фото запечатлел довольно забавную картину – кота, спокойно сидящего на плечах у своей хозяйки, которая выбирала продукты. Животное сразу привлекло на себя внимание мимо проходящих покупателей и персонала магазина.

В комментариях под фото горожан позабавило такое зрелище, ведь не часто можно увидеть такое. Однако, некоторые задались вопросом, куда смотрит охрана.

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По ул.Чумаченко, кот привёл человека купить ему рыбки😁😁😁 Ваш вариант? Фото от подписчика #Запорожье #zp_news

Публикация от Запорожье (@zp_news) 20 Ноя 2019 в 8:32 PST