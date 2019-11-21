В Одесі почав курсувати 32-метровий трамвай: відео

В Одесі пустили рекордний 32-метровий трамвай-гармошку.

Про це повідомляє сайт Пасажирський транспорт.

З 20 листопада в Одесі почав курсувати трисекційний трамвай “Одіссей Макс”. Цей трамвай поки що рекордний по довжині в Україні, його протяжність 32 метри.

Побудували це диво техніки КП ” Одесміськелектротранс, трамвай пустили в пікові години на популярному 26-му маршруті.

В Одесі буде їздити 32-метровий трамвай

Цей трамвай буде доступний також людям з інвалідністю. Адже у трамвая-гіганта в середній секції дуже низький рівень підлоги, це допоможе без перешкод потрапити всередину людям.