В Одесі почав курсувати 32-метровий трамвай: відео

В Одесі пустили рекордний 32-метровий трамвай-гармошку.
Про це повідомляє сайт Пасажирський транспорт.
З 20 листопада в Одесі почав курсувати трисекційний трамвай “Одіссей Макс”. Цей трамвай поки що рекордний по довжині в Україні, його протяжність 32 метри.
Побудували це диво техніки КП ” Одесміськелектротранс, трамвай пустили в пікові години на популярному 26-му маршруті.
В Одесі буде їздити 32-метровий трамвай
Цей трамвай буде доступний також людям з інвалідністю. Адже у трамвая-гіганта в середній секції дуже низький рівень підлоги, це допоможе без перешкод потрапити всередину людям.