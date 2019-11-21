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“У ваті істерика буде”. Відділ УІНП в Одесі очолив ветеран АТО Сергій Гуцалюк

21.11.2019

Посаду начальника Південного міжрегіонального відділу Управління реалізації політики національної пам’яті в регіонах Українського інституту національної пам’яті отримав одеський майданівець, отаман “Чорноморського гайдамацького з’єднання єднання” та ветеран АТО Сергій Гуцалюк.

Південне представництво об’єднання єднає в собі Одеську, Миколаївську, Херсонську області та Крим, пише “Історична правда”.

“У ваті, сєпарів та інших істерика буде, почнуть на мене строчити скарги”, – сказав Гуцалюк.

Презентація УІНП в Одесі запланована на 29-30 листопада у бібліотеці Грушевського під гаслом “Робимо історію популярною!”. На жителів та гостей перлини Причорномор’я чекають лекції істориків, кінопоказ та презентації видань.

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