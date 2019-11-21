Колишнього податківця Бамбизова взяли по справі про відмивання грошей Курченко

СБУ затримала колишнього керівника Офісу великих платників податків ГФС Євгена Бамбизова (звільненого 10 жовтня 2019 року), повідомив блогер Євген Куксін у своєму Telegram-каналі «Лиса правда».

І уточнив, що його підозрюють у сприянні легалізації доходів групи олігарха Сергія Курченко на 4,7 млрд грн.

Схоже, що мова йде про легалізацію доходів при купівлі Українського медіа холдингу ” (УМХ). Затримання Бамбизова — продовження історії зі взяттям під варту голови Укрексімбанку Олександра Гриценка. Останнього затримали 16 листопада, але досить швидко відпустили під заставу 3 млн грн.

Втім, Бамбизов був тісно пов’язаний з колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насировым. Так що напевно зможе надати масу інформації не по одній кримінальній справі відносно останнього і ГФС в цілому.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro