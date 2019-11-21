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Колишнього податківця Бамбизова взяли по справі про відмивання грошей Курченко

21.11.2019

СБУ затримала колишнього керівника Офісу великих платників податків ГФС Євгена Бамбизова (звільненого 10 жовтня 2019 року), повідомив блогер Євген Куксін у своєму Telegram-каналі «Лиса правда».

І уточнив, що його підозрюють у сприянні легалізації доходів групи олігарха Сергія Курченко на 4,7 млрд грн.

Схоже, що мова йде про легалізацію доходів при купівлі Українського медіа холдингу ” (УМХ). Затримання Бамбизова — продовження історії зі взяттям під варту голови Укрексімбанку Олександра Гриценка. Останнього затримали 16 листопада, але досить швидко відпустили під заставу 3 млн грн.

Втім, Бамбизов був тісно пов’язаний з колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насировым. Так що напевно зможе надати масу інформації не по одній кримінальній справі відносно останнього і ГФС в цілому.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro

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