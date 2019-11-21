Зеленський взявши участь в урочистостях з нагоди Дня Гідності та Свободи

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською, прем’єр єром та міністрами відвідав Майдан Незалежності та вшанував Героїв Небесної Сотні.

Про це у четвер, 21 листопада, розказала пресслужба глави держави.

Вони поставили лампадки біля пам пам’ятного хреста та оглянули експозицію виставки “М3: Майдан. Меморіал. Музей” і карту-проекцію основних місць, де розгорталися події Революції Гідності.

Глава держави заявив, що на алеї Героїв Небесної Сотні обов’язково буде споруджений Музей Революції Гідності.

“День Гідності та Свободи – особливий для кожного з нас. Він пов’язаність язаний з качаном двох революцій, коли голоси мільйонів громадян злилися в єдиний голос нації, щоб твердо сказати: українці хочуть і будуть жити у вільній, демократичній і квітучій державі. Гідність і свобода – є роз’ємні складові нашої ДНК. Саме тому українці не на словах знають, як захищати свою гідність і виборювати свободу на барикадах. У цій боротьбі, на жаль, ми заплатили найвищу можливу ціну – це людське життя”, – зазначив президент України.

День Гідності і Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з указом президента від 13 листопада 2014 року.

Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.