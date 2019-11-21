У Житомирі затримали росіянина, якого за вбивство розшукував Інтерпол

У Житомирі затримали громадянина Російської Федерації, причетного до терористичної організації, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

“21 листопада на одній з вулиць обласного центру оперативники Управління карного розшуку та бійці КОРД Житомирщини затримали 30-річного громадянина Російської Федерації, причетного до терористичної діяльності. Чоловік перебував у міжнародному розшуку за вчинення вбивства”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що затримання іноземця стало результатом спеціальних заходів поліції області для очищення регіону від потенційно небезпечних злочинців.

“За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації “Ісламська держава” і навіть керівником однієї з її груп”, – сказано у повідомленні.

Повідомляється, що чоловік народився в Луганській області України, однак тривалий час жив у Росії.

“На території нашої держави переховувався з метою уникнення відповідальності за вчинення вбивства. Нині вирішується питання щодо екстрадиції затриманого”, – додали у відділі комунікації.