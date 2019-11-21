Повідомлено про підозру посадовим особам Львівської міської ради

Сьогодні прокурорами САП повідомлено про підозру посадових осіб Львівської міської ради, зловживання яких під час операцій із земельними ділянками, що розташовані на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень

У 2015 році до правоохоронних органів звернулись понад 60 громадян із заявами про незаконне відчуження належної їм землі.

“В ході розслідування цих фактів було встановлено та підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що дійсно понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості. Крім того, з’ясувалося, що продана земельна ділянка взагалі не належить територіальній громаді міста Львів, а фактично використовується в якості городів та перебуває у власності Рясне-Руської сільської ради, як земля сільськогосподарського призначення”, — вказали у САП.

Наразі посадовцям інкриміновано вчинення корупційного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто організація зловживання та зловживання владою або службовим становищем, а саме умисне в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам.

Одразу після вручення підозр, прокурорами САП вручено клопотання про обрання вказаним особам запобіжних заходів.