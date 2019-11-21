Королі митниці: приховані статки полковника Качмарського

Журналісти ІП «Діло» показали приховані статки митника, що бореться з корупцією.

В елітному будинку у центральній частині Містечка, що поблизу Львова, мешкає подружжя Качмарських.

О 9:15 ранку з подвір’я виїжджає коричнева «шкода октавія», за нею – елітний позашляховик «рендж ровер» чорного кольору, без номерних знаків. За кермом «шкоди» впізнаємо Качмарського Володимира Миколайовича, начальника відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням Львівської митниці.

Чорний «рендж», яким, припускаємо, керувала дружина пана Володимира – Віра Качмарська, припаркувався біля входу в овочеву базу, на вулиці Підгір’я в Містечку. Будівля 740 квадратів – її власність! Є ще одне приміщення, на 760 квадратів, де пані Віра – співвласниця, але таких дрібниць у деклараціях чиновника не знаходимо, як і автомобіль без номерних знаків, альо це не дивно, з огляду на його вартість. Така машинка навіть у мінімальниій комплектації коштує від 1 мільйона гривень. На кого вона зареєстрована – дізнатись поки не змогли, вочевидь дружинам митників чіпляти номери на авто – не обов’язково. До слова, у пані Віри є ще одне авто, «хонда З-РВ», де цифри номерних знаків збігаються з тімі, що на орендованій «шкоді» її чоловіка. Стосовно житла: сім’ї справді належить будинок у Містечку, але не тієї, в якому вони живуть, а значно скромніший, лише на 145 квадратів. Окрім вищевказаного майна, сім’я володіє квартирою ще на 115 квадратів, де проживає їх 21-річний син-студент, який в гаражі паркує «фольксваген пасат» 2011 року. Не економити сім’я і на відпочинку.

«Володимир Качмарський разом з родиною бізнес-класом відлетів на відпочинок в Дубаї. Лише авіапереліт на чотири особини у цю країну мінімально вартує близько 170 тис. грн, і це при офіційній річній зарплаті за минулий рік у 113,5 тис. грн. Така розкіш є дуже підозрілою для посадовця який бореться з корупцією на митниці», – писали торік ЗМІ.