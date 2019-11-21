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Королі митниці: приховані статки полковника Качмарського

21.11.2019

Журналісти ІП «Діло» показали приховані статки митника, що бореться з корупцією.

В елітному будинку у центральній частині Містечка, що поблизу Львова, мешкає подружжя Качмарських.

О 9:15 ранку з подвір’я виїжджає коричнева «шкода октавія», за нею – елітний позашляховик «рендж ровер» чорного кольору, без номерних знаків. За кермом «шкоди» впізнаємо Качмарського Володимира Миколайовича, начальника відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням Львівської митниці.

Фото: Діло

Чорний «рендж», яким, припускаємо, керувала дружина пана Володимира – Віра Качмарська, припаркувався біля входу в овочеву базу, на вулиці Підгір’я в Містечку. Будівля 740 квадратів – її власність! Є ще одне приміщення, на 760 квадратів, де пані Віра – співвласниця, але таких дрібниць у деклараціях чиновника не знаходимо, як і автомобіль без номерних знаків, альо це не дивно, з огляду на його вартість. Така машинка навіть у мінімальниій комплектації коштує від 1 мільйона гривень. На кого вона зареєстрована – дізнатись поки не змогли, вочевидь дружинам митників чіпляти номери на авто – не обов’язково. До слова, у пані Віри є ще одне авто, «хонда З-РВ», де цифри номерних знаків збігаються з тімі, що на орендованій «шкоді» її чоловіка. Стосовно житла: сім’ї справді належить будинок у Містечку, але не тієї, в якому вони живуть, а значно скромніший, лише на 145 квадратів. Окрім вищевказаного майна, сім’я володіє квартирою ще на 115 квадратів, де проживає їх 21-річний син-студент, який в гаражі паркує «фольксваген пасат» 2011 року. Не економити сім’я і на відпочинку.

«Володимир Качмарський разом з родиною бізнес-класом відлетів на відпочинок в Дубаї. Лише авіапереліт на чотири особини у цю країну мінімально вартує близько 170 тис. грн, і це при офіційній річній зарплаті за минулий рік у 113,5 тис. грн. Така розкіш є дуже підозрілою для посадовця який бореться з корупцією на митниці», – писали торік ЗМІ.

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