ДБР обыскало житомирську податкову: вилучені справи про видачу ліцензій на торгівлю паливом

Державне бюро розслідувань викрило зловживання житомирських податківців, з-за яких держбюджет отримав близько 1 млн грн збитків.

Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

«Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в р. Хмельницькому, здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками зловживання владою працівниками Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, які завдали державному бюджету збитків на суму близько 1 млн. грн», — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, житомирські податківці належним чином не перевіряли документи ліцензійних справ, наданих для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі паливом.

Суб’єкти господарювання отримали ліцензії і здійснювали господарську діяльність без відповідних дозволів.

Проведені обшуки в адміністративній будівлі Головного управління Державної фіскальної служби в Житомирській області, під час яких вилучено 121 ліцензійну справу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Житомирської області. Оперативне супроводження — Головне управління Служби безпеки України в Житомирській області.