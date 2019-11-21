Олег Плескач очолить прокуратуру Полтавської області

Згідно з біографічної довідки, 37-річний Плескач Олег Юрійович родом з Києва і працював він у різних відділах прокуратури з 2004 року.

2004-2007 — слідчий, старший слідчий в прокуратурі Комсомольська (нині Горишни Плавні).

Серпень 2007 — лютий 2012 — старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Полтавської області.

лютий — вересень 2012 — старший прокурор відділу в Головному управлінні нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генеральної прокуратури України.

2014 — прокурор Київського району Полтави.

2015 — прокурор Полтавської місцевої прокуратури.

2016-2019 — заступник прокурора Полтавської області.