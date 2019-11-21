У Києві винесли вирок молодикам, які по-звірячому вбили юнака з-за телефону

Оголошено обвинувальний вирок двом чоловікам, які скоїли розбійний напад на неповнолітнього хлопця. Цієї осені столицю потрясло вбивство 16-річної дівчини. Про судовому процесі повідомляє Прокуратура Києва.

Злочин було скоєно у вересні 2018 року біля парку імені Тараса Шевченка. Двоє зловмисників побачили неповнолітнього хлопця з мобільним телефоном у руках і влаштували за ним стеження. Вибравши зручний момент, молодики підійшли до хлопця і вихопили у нього з рук телефон. Потім побили підлітка, в тому числі ногами по голові, забрали його кишенькові гроші і зникли з місця злочину.

Від отриманих травм 17-річний хлопець помер у лікарні.

Голосіївський районний суд Києва призначив злочинцям покарання у вигляді 10 і 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.