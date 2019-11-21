«Клінічний ідіот»: Арахамія відповів на заяву Мосійчука про громадянство США

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував заяву екс-нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука про наявність у нього американського громадянства.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Ось зараз якийсь чоловік, якого всі знали, корупціонер, якого вся країна на відео бачила, каже, що у мене є громадянство США, наприклад, або, можливо, US person, і що на кожне слово Арахамии буде 100 папірців. Покажи хоч один папірець», — сказав Арахамія.

Відповідаючи на питання, чи є у нього документ, глава «Слуги народу» зазначив: «Нехай він покаже! У мене є папірець, що він клінічний ідіот… тому що він на всю країну каже – та не може підтвердити нічим. Нехай підтвердить»

На думку Арахамии, екс-радикал розкручує скандал, щоб підвищити собі популярність.

«Він своїм друзям скаржиться, що у нього тільки 100 лайків на Фейсбуці. Не хочу з нього зірку робити. У нього 100 лайків. Шкода мені людини: він пішов з політики – ніхто його не помічає, не лайкает, ось він хоче якийсь скандал… Арахамиягейт – давайте назвемо це «Арахамиягейт»», — сказав голова фракції «Слуга народу».