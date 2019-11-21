«Зниження податків — це допінг для економіки»

Що не так з податковою системою Росії, і як її можна змінити.

21 листопада працівники податкових органів відзначають своє професійне свято. За словами глави ФНС Михайла Мішустіна, з 2015 по 2019 рік надходження податків в реальному вираженні зросли в 1,4 рази (плюс 38,8%). У поточному році зростання податкових надходжень продовжується і за десять місяців 2019 року склав плюс 7,9%. Між тим експерти називають велику кількість слабких місць в податковій політиці держави. Про це в інтерв’ю Znak.com розповів фахівець з бюджетно-податковій політиці, доцент кафедри економіки та фінансів факультету економічних і соціальних наук РАНХиГС, кандидат економічних наук Алисен Алисенов.

«Не можна різати курку, що несе золоті яйця. Але наш уряд зараз саме так і робить»

— Які казуси російської податкової політики?

— Серйозною проблемою сучасної податкової політики є відсутність стабільної законодавчої бази. Податковий кодекс схильний внесення частих поправок і коригувань, що негативно позначається на інвестиційному кліматі та небажання платників податків дотримуватися податкове законодавство. Також треба звернути увагу на недостатню конкретику правових норм Податкового кодексу РФ, що породжує бюрократію і надмірно складний для платника податків підхід до розрахунку і сплаті податків.

Спостерігається стійка тенденція домінування фіскальної мети справляння податків над регулюючою, що сприяє подальшому зниженню стимулів для підприємницької діяльності.

Крім того, з кожним роком зростає податкове навантаження на реальний сектор економіки. Причому більшою мірою збільшується квазифискальная податкове навантаження. Це робить непередбачуваними умови ведення бізнесу та відлякує інвесторів. В економіці є такий показник, як крива Лаффера. Його поки ще ніхто не відміняв. Він демонструє залежність зростання доходів бюджету від зростання податкових ставок. Відповідно до цієї кривої зростання ставок до якогось моменту забезпечує приплив доходів до бюджету. Але після певного рівня доходи починають падати. Це говорить про те, що надмірний податковий тиск веде бізнес в тінь.

Мінфіну варто провести інвентаризацію всіх податків на предмет відповідності податкового навантаження поточних умов ведення бізнесу. Незважаючи на високе податкове навантаження на реальний сектор економіки, деякі великі компанії використовують різні способи відходу від оподаткування.

За різними оцінками, від 75% до 80% великого бізнесу належить іноземним резидентам, який завуальований через підставних осіб.

Звідси і знос основних виробничих фондів більш ніж на 80%, і відхід від оподаткування в офшорні зони. Зберігається тенденція випереджального розвитку видобувної сфери, сфери обігу та послуг, а також фінансового сектора, по відношенню до галузей матеріального виробництва. Недостатній рівень стимулювання реального сектору економіки на тлі сприятливої кон’юнктури, що склався для експортерів енергоресурсів підтримує сировинної тип економіки, гальмує інноваційний розвиток, сприяє втраті конкурентних переваг на зовнішніх ринках.

Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Тобто, одним словом, головний казус полягає в тому, що податковий потенціал для стимулювання економіки в нашій країні реалізовано вкрай слабо. При цьому надмірне податкове навантаження на фізичних осіб і організації малого і середнього бізнесу в сукупності з жорсткої фінансової централізацією при домінуванні фіскальних інтересів держави створює ситуацію, за якої значна частина податкових доходів «витікає» в тіньову економіку. Як вихід з ситуації необхідно підтримання такого рівня податкового навантаження, який, з одного боку, не створює перешкод для сталого економічного зростання, а з іншого — відповідає потребам у доходах бюджету для надання найважливіших державних послуг.

— Росія майже рік прожила в режимі підвищеної ставки ПДВ з 18 до 20%, закон набув чинності з 1 січня 2019 року. Підвищення ПДВ у Росії принесло додаткові надходження до бюджету країни на 650 млрд рублів, що зіставно з 0,6% ВВП країни. На ваш погляд, наскільки було необхідним підвищення ПДВ з урахуванням профіцитного бюджету?

— Спочатку вони збиралися зібрати 620 млрд рублів, але зібрали навіть більше. Підвищення ПДВ на 2% в поточних умовах вкрай невигідно для розвитку бізнесу. Звичайно, з одного боку, разом з підвищенням ПДВ пішли заходи підтримки вітчизняних підприємств, щоб вони могли конкурувати із західними компаніями всередині країни. Але з іншого, підвищення процентної ставки неминуче викликало зростання цін і знизило реальні доходи населення. Це означає, що був нанесений ще один удар по інвестиційному потенціалу приватного бізнесу. Інвестор повинен розуміти, що продукція і товари будуть оплачені кінцевим споживачем. Але якщо доходи цього споживача падають, то було необхідно переглянути інвестиційні програми. Падіння попиту провокує і падіння пропозиції.

Тому необхідні заходи для підтримки приватного бізнесу, щоб він міг покрити свої втрати від підвищення ПДВ.

Як не дивно, але досвід ряду країн показує, що зростання з ПДВ може бути забезпечений, в тому числі і за рахунок зниження податкової ставки. Правда, зростання податкових надходжень до бюджету забезпечується з певним тимчасовим лагом. У цьому випадку зростання податку забезпечується за рахунок розширення податкової бази, навіть при відносно більш низькою ставкою податку. І навпаки, зростання ставки ПДВ у короткостроковій перспективі забезпечує зростання надходжень до бюджету, але в довгостроковій перспективі податкові надходження будуть тільки падати за рахунок ефекту звужується податкової бази. Це пов’язано з тим, що високі ставки стримують підприємницьку ініціативу, а також впливають на падіння ділової та інвестиційної активності.

— Нещодавно повідомлялося з посиланням на Мінекономрозвитку, що в Росії за останній рік закрилися 668 тис. юридичних осіб. На ваш погляд, багато це чи мало для нашої економіки, це природний процес, чи це в тому числі результат податкової політики держави?

— Звичайно, це багато. Потрібно відзначити, що таку негативну динаміку ми спостерігаємо з 2016 року. В 2018 році на один відкритий бізнес довелося два закритих. Я впевнений, що це наслідок зростання податкового навантаження. Хоча раніше нам уряд обіцяв, що податки не будуть підвищуватися протягом шести років. Але давайте подивимося, що вийшло насправді: підвищення ПВКК до 2021 року в зв’язку із здійсненням податкового маневру, індексація акцизів і податків на малий бізнес.

Яромир Романів / Znak.com

Податки на малий бізнес індексуються за допомогою підвищення коригуючих коефіцієнтів. Такі коефіцієнти з наступного року будуть введені ЕНВД, по патентній системі оподаткування та з ПДФО. І індексація в наступному році буде вище інфляції майже на 5%. Якщо це робиться з року в рік, то податкове навантаження з кожним роком зростає.

Далі, відбувається підвищення квазіфіскальній податкового навантаження за рахунок підвищення ставок по ряду неподаткових платежів. Більшість неподаткових зборів з’явилося за останні 7-8 років. Це, наприклад, екологічний збір, плата за негативний вплив на навколишнє середовище (НВОС), утилізаційний збір, курортний збір, обов’язкові відрахування операторів зв’язку, плата за проїзд великовантажних автомобілів, збори за видачу кодів маркованими товарів і так далі. Все це також здатне розігнати інфляцію і збільшити податковий тягар підприємств. Збереження поточного тренда на збільшення податкової та квазиналоговой навантаження буде сприяти стагнації і подальшої рецесії економіки.

Хочу відзначити ще один негативний тренд. Ми спостерігаємо закриття підприємств на тлі підвищення податкових надходжень. Це говорить про наступне. З одного боку відбувається поліпшення методів податкового адміністрування. З іншого боку, посилюється тиск на бізнес, який працює в білу. І це одна з головних причин, що підприємства показують з року в рік негативну динаміку. У підсумку це може призвести до того, що ми перестанемо фіксувати зростання надходжень податкових надходжень у бюджет. І кількість підприємств стане менше, і податків. Є приказка: не можна різати курку, що несе золоті яйця. Але наш уряд зараз саме так і робить.

«Збереження плоскої шкали буде посилювати і далі розрив між бідними і багатими»

— З початку наступного року в 19 регіонах почне діяти особливий податковий режим для самозайнятих. Є дві точки зору з приводу цього режиму. З одного боку, громадянам не потрібно буде реєструвати ІП і платити 13% прибуткового податку. Але з іншого боку, самозайняті — це люди, які не обтяжують держава, вони не стоять на обліку в центрі зайнятості, не отримують допомоги, не мітингують через безробіття і так далі. Чи Правильно їх дратувати цим податком? Чи варта гра свічок: держава отримає явно не найбільшу суму, але натомість отримає чергових невдоволених.

— Так, у 2019 році цей податок був введений в чотирьох суб’єктах федерації, благополучних з економічної точки зору. Вирішено поширити його дію і на інші регіони, що мають одні з найвищих економічних показників. Це регіони-донори і ті регіони, де є міста-мільйонники. З 1 липня наступного року податок буде поширений на всій території Російської Федерації. Підкреслю, що експеримент виявився успішним, на сьогодні зареєструвалося понад 280 тис. самозайнятих. Це вище очікуваного рівня, було заплановано на цей рік 200 тис.

З одного боку, цей податок вигідний самозайнятою. Офіційна діяльність дає їм можливість для розширення клієнтської бази, не побоюючись наслідків з боку податкових органів. Це дає можливість отримувати допомогу з боку федерального бюджету, зокрема, пільгові кредити. Але з іншого боку, ми бачимо вже зараз проблеми з впровадженням цього податку. Не всі категорії самозайнятих вийшли з тіні. Найбільшою популярністю цей податок користується у водіїв таксі, фахівців IT-технологій, веб-дизайнерів, комп’ютерних майстрів, репетиторів та інших категорій. Але у інших категорій самозайнятих цей податковий режим виявився незатребуваним. Це стосується тих, хто надає якісь послуги: робить манікюр, працюють перукарями, ремонтує взуття, пече кондитерські вироби і так далі. Вони побоюються, що якщо вийдуть з тіні, то до них зросте обсяг вимог і, відповідно, у них зростуть витрати, які просто підкосять їх справа. Ще треба зазначити, що 65% зареєстрованих самозайнятих припадає на Москву. На інші регіони припадає їх незначні частина. Подивимося, як піде справа у всій решті частини країни.

Чому не скрізь цей податковий режим виявився затребуваним? Я думаю, в тому числі з-за нерівномірності податкового навантаження. Наприклад, репетитор майже нічого не витрачає для отримання доходу. Але є самозайняті, які виробляють яку-небудь продукцію, мають більш високі витрати. І вони можуть досягати 70-80% від загальної суми надходжень. В таких умовах 4-6% податку — це суттєва сума. Вихід даних категорій самозайнятих з тіні залишається під питанням. В цьому питанні державі слід було б передбачити для таких самозайнятих якісь висновки. Такі вирахування, наприклад, існують у ПДФО.

— На ваш погляд, чи багато податків платять наші корпорації, зайняті видобуванням корисних копалин ресурсів? Зокрема, головний виконавчий директор «Роснафти» Ігор Сєчін в квітні цього року на зустрічі з президентом Володимиром Путіним назвав свою компанію «платником податків номер один» у Росії. І він час від часу просить податкові пільги для своєї компанії. Наскільки справедливо просити податкові послаблення в поточній ситуації?

— У добувній промисловості, що створює невисоку додану вартість, повинен бути самий високий рівень податкового навантаження. А в сфері переробки і високо технологічних галузях рівень податкового навантаження повинен бути нижче. Саме в цих галузях економіки створюється велика додана вартість, і саме це дає більше податків. Тому одне з завдань податкової політики повинна полягати в тому, щоб переглядати податковий механізм на користь підвищення оподаткування у видобувних галузях.

Ігор СечинТАСС / ПМЕФ’ 18

Що стосується заяв Сечіна. Надання індивідуальних податкових пільг заборонено податковим кодексом, є відповідна стаття. Податкова пільга з податків і зборів не може бути надана однієї конкретної організації або одній фізичній особі. Пільги надаються певним категоріям платників. Інакше одним будуть створені найкращі умови конкуренції, що посилить нерівномірний розвиток для підприємств однієї і тієї ж галузі. А для нормального функціонування ринку повинні бути створені рівні умови конкуренції. Ефект від таких заходів для економіки буде вкрай негативним.

— Як ви оцінюєте введення в Росії прогресивної шкали прибуткового податку, яка дозволила б знизити податкове навантаження на бідних громадян країни. Міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін не виключає такий сценарій, правда, вважає, що тут все потрібно ретельно прорахувати.

— Пропорційні, а не прогресивні ставки податків порушують принципи, встановлені ще Адамом Смітом рівномірне встановлення податків між громадянами пропорційно їх доходів. Справа в тому, що із зростанням доходів зменшується необхідність витрат, а отже, зростає частка дискреційного доходу, тобто доходу, який не обтяжений витратами. І не складно помітити, що при пропорційній оподаткування сукупного доходу менш заможний платник несе більш важкий податковий тягар, ніж більш заможний, оскільки його частка вільного доходу менше, а частка податку виплачується за рахунок цього вільного податку вище. При нинішній системі у забезпечених громадян залишається більше доходу. А малозабезпечені громадяни витрачають весь свій дохід на поточне споживання. Тому необхідна градація податку з урахуванням потреби людини. Прогресивне оподаткування — це не про те, що багатий має платити більше, а спроба хоч якось скоротити податкове навантаження бідних людей. Встановлення прогресивної шкали скоротило б розрив між бідними і багатими. А збереження плоскої шкали буде посилювати і далі розрив між бідними і багатими, що в свою чергу буде підвищувати соціальну нестабільність у суспільстві. У всіх економічно розвинених країнах введена прогресивна шкала: вищий дохід — вищий податок.

«Більше половини надходжень до бюджетів усіх рівнів — це надходження від пересічних громадян»

— Часто у претензіях до державного апарату можна почути фразу від громадян: «ви існуєте на мої податки». Наскільки ця фраза відображає реальність, яка в бюджеті частка податків від звичайних громадян?

— Крім всім відомого ПДФО, громадяни ще багато платять податків при споживанні товарів і послуг: ПДВ, НДПІ, акцизи, митні збори. Всі непрямі податки у відповідності з законом про перекладення податків перекладаються на плечі пересічних громадян. Тому майже всі основні податки надходять за рахунок пересічних споживачів, ПДВ забезпечує фактично третину всіх бюджетних надходжень. А значить, абсолютно вірно сказати, що більше половини надходжень до бюджетів усіх рівнів — це надходження від пересічних громадян. Лише податки на прибуток (дохід) і на майно компаній є прямими податками з підприємств. Таким чином, як ми бачимо, непрямі податки сплачує населення, а прямі податки сплачуються з доходів господарюючих суб’єктів. Враховуючи, що в структурі наших податків центр тяжкості оподаткування зміщений на користь непрямих податків, то й великі суми надходять від громадян у тій чи іншій формі, тобто прямо або опосередковано.

— Що потрібно зробити, щоб змінити нашу недосконалу податкову систему?

— Це окрема тема для розмови. Але все ж спробую відповісти. Розвиток російської економіки в умовах дії західних санкцій неможливо без інноваційного розвитку. Секторальні санкції сприяють стримування інновацій в ключових секторах економіки. У зв’язку з цим перехід російської економіки від експортно-сировинної до інноваційної є найбільш важливим. Тобто пріоритетним завданням має бути стимулювання інноваційної економіки.

Для підвищення ділової активності та зростання інновацій необхідно як пряме, так і непряме участь держави.

Пряма державна підтримка — це виділення грантів, приватно-державне партнерство і так далі. Непрямі методи підтримки забезпечуються за рахунок надання податкових пільг і преференцій. Податкові пільги повинні бути основними інструментами державного регулювання. Нині існуючі податкові пільги недостатньо стимулюють залучення в інноваційну діяльність великої кількості господарських суб’єктів. Наявність великої кількості неефективних пільг створює передумови для приховування податків і пошуку шляхів уникнення податків. Пільги повинні бути істотними, стабільними і вигідними, щоб сприяти створенню величезної кількості інноваційних структур.

Яромир Романів / Znak.com

З 2017 року введена така норма, коли податкові пільги урізуються регіонам, якщо вони не зможуть їх обґрунтувати. Найчастіше це відбувається з дотаційними регіонами. Обґрунтувати на практиці вкрай складно. Виходу немає: регіон відмовляє компаніям у наданні податкової пільги, але при цьому як і раніше залишається дотаційним.

Далі необхідно переглянути механізм інвестиційного податкового вирахування. Цей відрахування надається підприємствам в цілях зростання інвестицій в основний капітал на оновлення парку виробничих фондів. Існують різні обставини, які перешкоджають використанню цієї преференції. Інвестиційний податковий відрахування надається компаніям тільки в тому випадку, якщо така можливість буде надана законом суб’єкта федерації. Крім того, регіони можуть обмежити максимальний розмір відрахування з регіонального бюджету, вибирати категорії обладнання галузі, на яку він поширюється. Але враховуючи складний фінансовий стан у регіонах, далеко не всі регіони ввели цю пільгу. На 1 жовтня цей пільговий механізм запроваджено лише в 11 регіонах. Причому там введені такі жорсткі правила, які роблять неможливим використання цього вирахування.

Діючі в даний час преференції по ПДВ, встановлені для підприємств, також представляються вельми несуттєвими. Слід зазначити пільговий характер оподаткування доданої вартості фінансових операцій. Дані операції в Росії звільнені від ПДВ. Виходить, що держава стимулює фінансовий сектор без будь-яких обмежень та умов. У той час як в частині інноваційних витрат вимагається виконання безлічі процедур, що обмежують їх активність до інновацій. Тому потрібен якийсь баланс між фінансовими послугами та реальним сектором.

Сумнів викликає також обґрунтованість справляння плати ПДВ по виробам, з яких встановлено справляння акцизів. У цьому випадку до податкового оборот включається і сума акцизів. А це створює аномалію — подвійне оподаткування, що необхідно усунути.

З ПДВ я взагалі пропоную: або знизити ставку ПДВ, як це зроблено в деяких країнах Євразійського союзу — до 12%, або в майбутньому розглянути заміну ПДВ на податок з продажів.

Введення податку з продажів дозволить вирішити проблему великої кількості посередників, через яких утруднений вихід вітчизняної продукції на світові ринки.

Крім того, хочу сказати, що ефективній взаємодії між малим і великим бізнесом перешкоджає масове застосування малими підприємствами спеціальних податкових режимів, які звільнені від ПДВ. З-за цього на практиці великі підприємства воліють проводити закупівлі один у одного. А введення податку з продажів буде сприяти вирішенню цієї проблеми. Досвід розвинених країн показує, що повинні бути або ПДВ, або податок з продажів. Тому я б запропонував спочатку піти на істотне скорочення ставки ПДВ, а потім замінити його на податок з продажів. Це простимулювало б попит і оживила економіку.

Таким чином, для стимулювання економічного зростання в Росії стає необхідним підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників за рахунок зниження податкового навантаження та надання різного роду преференцій. Зниження податків — це допінг для економіки. Досвід промислово розвинутих країн показує, що саме в кризових умовах необхідно зниження податкового навантаження на корпоративний бізнес. Світова практика свідчить, що держава має стійку базу розвитку лише в тому разі, якщо воно здійснює податкову політику, що стимулює розвиток інновацій.