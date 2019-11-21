У Кабміні пояснили ситуацію з зупинкою виплат декретних лікарняних

Після того, як Фонд соціального страхування оголосив про прийдешні проблеми з «лікарняними» і «декретними» виплатами, у ситуацію довелося втрутитися Міністерству соціальної політики. У Міністерстві стверджують, що гроші у Фонді соцстрахування є, а тому заблокувати виплати нікому не вдасться.

«Кожен день у Фонд соціального страхування надходить від 60 до 250 млн грн. Вчора (20 листопада) на рахунках фонду було 429 млн грн, а сьогодні (21 листопада) вже 550 млн грн. Тобто гроші у них є», — заявив заступник міністра Олег Коваль на екстрено скликаному брифінгу.

У Минсоцсполитики розібралися, що ініціатива призупинити виплати виходила від директора виконавчої дирекції Фонду соцстрахування Євгена Баженкова. Він нещодавно через Печерський райсуд Києва поновився на посаді, з якої був звільнений 15 травня 2018 року.

У Мінсоцполітики кажуть, що збираються через Міністерство юстиції відмінити запис реєстратора про відновлення Баженкова в посаді, а, отже, і прибрати підстави для будь-яких ініціатив про призупинення виплат по лікарняним листам і декретною відпусток.