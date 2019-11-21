Під Харковом чоловік зґвалтував пасербицю і спробував покінчити з собою

У Харківській області 49-річний житель Люботина зґвалтував 14-річну падчерку, що залишилася у нього під опікою — рідні мати і батько дівчинки померли.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Харківській області, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група Люботинського відділення поліції. Побачивши правоохоронців, чоловік спробував покінчити з собою, вдаривши себе ножем у живіт. Його госпіталізували.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує від 7 до 12 років тюремного ув’язнення.