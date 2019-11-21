Чубаров висунув Зеленському вимоги по Криму

Меджліс закликав президента України Володимира Зеленського негайно внести зміни в закони про Крим і кримських татар.

У Криму пройшло засідання Меджлісу кримськотатарського народу, на якому піднімалися питання про стан корінного населення в окупованому Криму. Після зборів Меджліс звернувся із заявою до президента України і закликав негайно внести зміни до законів про статус Криму і кримських татар.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що при здійсненні певних загрозливих тенденцій у міжнародній політиці, вони приведуть до катастрофічних для територіальної цілісності України наслідків.

Зокрема Меджліс закликав Зеленського якомога швидше зареєструвати проект закону у Верховній Раді про зміни у статті Конституції України про Автономній Республіці Крим, про статус кримськотатарського народу і про корінні народи України.

В черговий раз, під час свого заяви, Меджліс вказав на права кримських татар, які є корінним населенням Криму і невід’ємною частиною України.

На завершення свого звернення до президента України представницький орган кримських татар зазначив, що всі дії, вироблені окупаційною владою Росії, корінний народ окупованого півострова не визнає.