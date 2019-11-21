Банки забирають у людей житло, порушуючи мораторій. Працює нова схема в 6 етапів

Українські банки масово порушують мораторій на перереєстрацію іпотечного майна та відселення кредитних боржників із заставленого житла за проблемними валютними кредитами, повідомили «Країні» юристи. Тих кредитів, за якими люди не платять за різних причин.

Фінансисти порушують чинний закон «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Він працює з 2014 року і перестане діяти в 2020-му. Поки повинно діяти непорушне правило: за гривневими кредитами віднімати закладені квартири, будинки і землю і виселяти людей можна, а по валютних — не можна. Це по закону, а на практиці все зовсім інакше.

«Банки роблять вигляд, що закону про мораторій немає, і намагаються всіма правдами і неправдами забрати заставлене житло. На жаль, так роблять багато: Приватбанк, Укрсоцбанк, Альфа-Банк і багато інші фінустанови, а також Фонду гарантування вкладів фізосіб, в управлінні якого знаходяться активи (і іпотеки в тому числі) майже сотні проблемних банків. Їм потрібно повернути гроші і закон не писаний. Робиться ставка на недосвідчених суддів, або на те, що боржники не візьмуть адвоката і здадуть свою нерухомість. Головне для банку — забрати заставу, нехай навіть з порушенням закону», — зазначив в інтерв’ю «Країні» старший партнер адвокатської компанії «Кравець та партнери» Ростислав Кравець.

У гонитві за майном боржників, фінансисти не тільки порушують закон, але і постанови судів.

«У нас були постанови судів, в яких прямим текстом заборонялося відчуження нерухомості до завершення мораторію. Однак банки все одно йшли до «чорним» реєстраторам і переоформляли заставу на себе, відбирали житло у людей. Мораторій не зупиняє ні реєстраторів, ні нотаріусів. Вони йдуть на порушення закону», — розповів «Країні» адвокат, керуючий партнер юридичної фірми «Можаєв і партнери» Михайло Можаєв.

Найчастіше люди після незаконної перереєстрації нерухомості оскаржують її в судах. Тому, щоб створити їм більше проблем, фінансисти намагаються відразу ж продати житло. Причому не просто одному новому покупцеві, а прокручують багатоходову схему з перепродажу та перереєстрації квартири або будинку.

Вона складається з наступних етапів:

1. Спочатку банк перереєстровує квартиру на себе.

2. Продає її фізособі.

3. Це фізособа віддає нерухомість до статутного капіталу компанії.

4. Компанія бере в іншого фізособи кредит під заставу цього житла.

5. Цей кредит спеціально не виплачується, і формується проблемна заборгованість.

6. Квартира стягується в якості забезпечення нового кредиту і дістається новому власнику-фізичній особі.

«Таке провертають дуже швидко — можуть навіть за тиждень. Схема відточена і працює. Оскаржити всі етапи угод і пройти всі судові інстанції після такого дуже складно або майже неможливо. І це дуже довго. На оспорювання одинарної перепродажу застави може йти рік або більше. А при складній схемі — це взагалі непередбачувано. Причому, навіть в умовах дії мораторію в країні», — підкреслив Можаєв.

Єдине, що можуть протиставити юристи в такій ситуації — це постійне оспорювання перереєстрацій в судах. До речі, нещодавно розглядалась така справа: Приватбанк намагався стягнути з боржника будинок загальною площею 54,30 кв. м, закладений за кредитом на $24 тис. Справа №205/578/14-ц розглядала Велика палата Верховного суду.

«Верховний суд відмовив у стягненні застави не з-за діючого мораторію, а з-за неправильно вибраного способу стягнення», — уточнив Кравець.