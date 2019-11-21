Геронтологи запевняють, що 70 років – це нові 65

У Центрі з проблем старіння і демографії заявляють, що хоча вік 65 років традиційно вважається початком старості, пора розглядати 70 як нові 65.

Адже багато людей, які досягли 65-річної позначки, в наші дні дуже часто живуть ще як мінімум 15 років.

Причому люди живуть не тільки довше, але і здоровіше, вважає команда дослідників з Центру з проблем старіння і демографії.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Вона вивчила дані про те, як змінилися поняття про старості за останні десятиліття.

У 1951 році чоловіки і жінки у віці 60 років могли розраховувати прожити ще 15 років. До 1990-м рокам відправною точкою став вік 65 років. А в даний час 70-річні часто розраховують ще на 15 років життя.

За прогнозами експертів, в 2057 році початкова точка старості досягне 75 років.

Населення постаріло і вимагає до себе уваги

Очікувана тривалість життя населення зросла з плином часу завдяки поліпшенню охорони здоров’я і умов життя.

Геронтолог Ліббі Уебб помітила, що люди у віці 70 років тепер мають таку ж очікувану тривалість життя і таке ж здоров’я, як і 65-річні в минулому столітті.

При цьому вона констатувала, що, на жаль, більшість людей у завершальний період життя незмінно страждають від хвороб.

За словами Ліббі Уебб, підвищення очікуваної тривалості життя означає, що тепер стало більше «старих» людей з потребою в особливому догляді.

При цьому, вважає геронтолог, старіюче суспільство не повинно викликати негативного ставлення.

За матеріалами ВВС

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