«Ця вівця знову блюванула»: Фаріон різко висловилася на адресу Новосад

Колишній народний депутат і доктор філологічних наук Ірина Фаріон різко висловилася на адресу міністра освіти Ганни Новосад з-за її рішення ввести в шкільну програму більше сучасних письменників, щоб діти менше читали про страждання народу. Екс-нардеп на своїй сторінці у Facebook назвала Новосад «неучкой».

Міністр освіти і науки розповідала про свої плани в інтерв’ю «Цензор.НЕМАЄ». На її думку, в українську літеру необхідно ввести більше сучасних письменників, щоб «відійти від традиції страждань всього українського народу».

«Таким чином стверджуючи помилковий тезу про те, що українці — це нація, яка приречена на страждання, сльози. Безперечно, необхідно транслювати інші дискурси і патерни через літературу, адже у нас є дуже великі письменники. Особливо сучасні, які є, мені здається, кращими творцями», — заявила Новосад.

У свою чергу Фаріон розкритикувала таку ініціативу.

«Ця вівця знову блюванула….я в шоці. Неук! Література – це віддзеркалення долі народу, а не релакс для бидла», – написала екс-нардеп.