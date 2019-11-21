Політик з українськими корінням стала віце-прем’єром Канади

Екс-міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд стала віце-прем’єром в новому канадському уряді. Про це пише газета The Globe and Mail.

Фріланд буде курирувати розширені міжурядові справи і, як і раніше, відповідатиме за відносини між Канадою і США, в тому числі за ратифікацію переглянутої угоди про вільну торгівлю зі сполученими Штатами і Мексикою.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає Фріланд своєю довіреною особою. Він високо оцінює її роботу на посаді глави канадського МЗС.

«Ми з Христей тісно працювали над деякими важливими справами, які стоять перед Канадою і світом, вони, відверто кажучи, зачіпають національну єдність, енергетику і навколишнє середовище, зачіпають відносини між усіма провінціями і регіонами країни — це буде надзвичайно важливо в той час, коли ми бачимо абсолютно різні точки зору по всій країні», — розповів Трюдо.

Зазначимо, що Фріланд має українські коріння по материнській лінії. В минулому вона навіть працювала журналістом в Україні і писала матеріали для декількох англомовних видань.

Під час роботи в МЗС Фріланд неодноразово висловлювала свою підтримку Україні і заявляла, що РФ повинна повернути окуповані території.

Замість Фріланд новим міністром закордонних справ Канади став Франсуа-Філіп Шампань.

Нагадаємо, що ліберальна партія канадського прем’єра Джастіна Трюдо перемогла на загальних виборах у Канаді, які проходили в жовтні цього року.

20 листопада Трюда представив новий склад уряду з 36 міністрів.