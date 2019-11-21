Шість років з початку Майдану. Уроки так і не засвоєні, — Ян Валетов

Не впевнений, що іншого варіанту не було. Мабуть, був.

Але оглядатися назад сьогодні марно. Все, що сталося вже сталося. Головне, зробити правильні висновки.

Я противник будь-якого типу революцій, прибічник еволюційного розвитку. До тих пір, поки не полилася кров, я закликав до переговорів і мирного вирішення конфлікту.

До останньої хвилини сподівався уникнути кровопролиття. Не зрослося.

Те, що відбулося далі, було для мене несподіванкою. Крим, Донбас, вторгнення, ихтамнет — це вже було в історії наших взаємин з Росією. 1918-1923, 1939-1941 і далі за фактами.

Несподіванкою було те, що багато з тих, з ким я спілкувався багато років, тільки називались демократами, а виявилися прихильниками імперської політики Росії.

Але і це можна переварити. Помилявся, буває.

Соціальні ліфти, що працюють в смутні часи, піднімають з глибин товариства не найкращі зразки людської природи. Хто був ніким ніколи не стане всім. Тут справа не в освіті, не в костюмі, в манерах — в суті породи. Від осинки не буде апельсинки. З бруду не буде князі.

Злодій, який прийшов до влади на гаслах про чесність і непідкупність, все одно залишиться злодієм. Дай пассионарию ключ від сейфа, і в 90% випадків зникнуть звідти гроші. Виховання визначає цілі.

Соціальний ліфт не тільки для хороших людей, якщо ви не знали. Найчастіше, він просто для тих, хто зуміє ним скористатися. Хто смів, той і з’їв. Хто перший встав — того і тапки. Все просто.

Тому, я ніколи не закликаю до Майданів. І не буду закликати. Прочитайте мій роман «1917», і ви зрозумієте чому.

Я дуже сподіваюся на розум і еволюцію, але знаю ціну моїм надіям. На жаль.

Дуже шкода загиблих.

Дуже шкода, що Україна проглосовала за Януковича, але це був її вибір, чи не так? Після 2004 обрали. Але ж змогли? Зробили вибір між Юлею і Вітею?

Ми робимо вибір, а потім дивуємося наслідків, які є похідними від нашого вибору.

Чомусь в нашій свідомості, то, що ми робимо, ніяк не корелюється з тим, що ми отримуємо в результаті.

У нас в нещастях завжди винен хтось інший. Робимо ми, винні інші.

Ось такий український парадокс.

Це я не про окупацію та анексію, це те, що дозволяє статися окупації та анексії, якщо хто не зрозумів.

Шість років з початку Майдану. Цілих шість років. А для усвідомлення вчинків, причин і наслідків, на жаль, цього мало.

Пам’ятаємо.

Ян Валетов