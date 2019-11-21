Оприлюднено вирок Іванісову за згвалтування неповнолітньої

Ексзаступник голови Адміністрації Президента Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі оприлюднив копію вироку суду 1996 року про визнання винним Романа Іванісова, який нині є народним депутатом від “Слуги народу”, за згвалтування неповнолітньої

“…вирок суду про визнання винним депутата Романа Іванісова, який вже четвертий день приховує Генеральний прокурор.

Фігурант був визнаний винним в скоєнні злочинів, передбачених:

– ст.ст.17, 117 ч.3 КК України (1960 року), – замах на зґвалтування, вчинене групою осіб;

– ст. 118 ч.2 КК України (1960 року), – задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб).

Засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі (обласний суд знизив покарання до 2 років 6 місяців)”, – написав Портнов.