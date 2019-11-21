Екс-нардеп Фірсов став тимчасовим в.о. голови Держекоінспекції

Колишній народний депутат Єгор Фірсов став виконуючим обов’язки голови Державної екологічної інспекції України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.



«З сьогоднішнього дня я офіційно є виконуючим обов’язки голови Державної екологічної інспекції України. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів, і я вдячний за виявлену довіру», — написав Фірсов.

Фірсов зазначив, що Держекоінспекція — це орган, який займається контролем за дотриманням екологічного законодавства і стежить за рівнем забруднення від промислових підприємств.

«Пропозиція зайнятися реформою екологічного контролю я отримав від Олексія Гончарука (прем’єр-міністра — ред.) чотири місяці тому. Своє бачення ситуації я виклав спочатку на зустрічі з прем’єром, а потім і особисто президенту Володимиру Зеленському», — додав він.

За словами Фірсова, Держекоінспекція є одним з найбільш корумпованих органів, тому питання кадрів — це його завдання номер один.

Також Єгор Фірсов додав, що пізніше буде проведено конкурс на посаду глави цієї інспекції, і він буде брати в ньому участь.

Крім того, на офіційному сайті Кабінету міністрів України оприлюднено указ, згідно з яким Фірсов призначений тимчасовим в.о. до того моменту, поки голова не буде обраний в установленому порядку.