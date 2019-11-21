В САП розповіли подробиці справи Садового

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в четвер, 21 листопада, повідомили про підозру чиновників Львівської міськради за земельні схеми, в числі яких мер Андрій Садовий. Про це повідомляє прес-служба САП, передає Кореспондент.

За даними відомства, зловживання чиновників під час операцій з землею на території Рясне-Руської Львівської області завдали шкоди місцевим жителям і державі на суму 93,5 млн гривень.

Так, у 2015 році до силовикам звернулися понад 60 громадян з заявами про незаконне відчуження землі.

«В ході розслідування цих фактів було встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, дійсно більш 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без проведення аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості», — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ця ділянка взагалі не належав Львівській територіальній громаді, а фактично використовувався в якості городів і перебував у власності сільської ради Рясне-Руської.

Чиновники підозрюються у скоєнні за статтями організація зловживання та зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

«Відразу після вручення підозр, прокурорами САП вручено клопотання про обрання зазначеним особам запобіжного заходу», — додали в САП.

Раніше про вручення підозри заявив сам Садовий, виклавши свою версію ситуації з землею.