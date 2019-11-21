Усталена практика в окупованому Криму: до політв’язня Приходька не пускають рідних

Заарештованого в окупованому Новини українського активіста Олега Приходька, якому 21 листопада виповнився 61 рік, тримають у спецблоці СІЗО Сімферополя. Про це розповів адвокат Назім Шейхмамбетов, повідомляє «Крим.Реалії»

«Сьогодні мені вдалося потрапити до Олега Аркадійовича. У СІЗО у нас з ним вийшло провести коротке побачення. Олег Аркадійович має досить непоганий вигляд, критичних скарг на стан здоров’я немає, ліки йому передають своєчасно. Його тримають у спецблоці, у так званій камері двійці», – сказав адвокат.

За словами Шейхмамбетова, він обговоривши із Приходьком перебіг кримінальної справи. Активіст також просив подякувати всім, хто стежить за його долею і за справами інших політв’язнів. Адвокат підтвердив, що сім’ї Приходька відмовляють у побаченні з ним.

«Зв’язку в Олега Аркадійовича немає, єдина можливість зв’язку язатися з родиною – це листи. Наскільки мені відомо, побачення його родичів наразі не дозволили. Це вже така усталена практика у Криму, але ми писатимемо заяви, наполягатимемо і, якщо буде необхідно, оскаржуватиме відмови, щоб у найкоротший час Олег Приходько мав змогу побачитися зі своїми близькими», – додав Шейхмамбетов.

«Крим.Реалії» повідомляли, що 21 листопада заарештований Олег Приходько відзначає день народження, рідним активіста не дозволяють побачення з ним.

За рішенням окупаційного «суду», активіст, якого загарбники звинувачують у «підготовці до терористичного акту й незаконному виготовленні вибухових речовин», залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт у Криму проукраїнського активіста.

До цього Приходька притягували до відповідальності в анексованому Новини в адміністративній справі. Підконтрольний Кремлю «сакський районний суд Криму» 25 червня оштрафував кримчанина на дві тисячі рублів. «Суд» визнав його винним за частиною першою статті 20.3 кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно з постановою суду, яка є у розпорядженні «Крим.Реалії», «вивчення» вилучених у будинку активіста під час обшуку предметів і документів, вказують на те, що «Приходько шляхом доступу третіх осіб до цих предметів і документів пропагує і публічно демонструє нацистську атрибутику й символіку».

Сам активіст стверджував, що вся атрибутика до його будинку «антикварна», а футболка зі свастикою, яка також фігурує в матеріалах, «сувенірна» і її немає в нього з 2010 року.

8 лютого 2019 року співробітники «кримського главку ФСБ» провели обшук у Приходька. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.