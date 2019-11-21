Відставка Яременко та Геруса може стати частиною розставання Зеленського з Коломойським — ЗМІ

Від ініціатив Андрія Геруса не в захваті і європейські партнери України.

Анонсована керівником фракції «Слуга народу» ротація голів парламентських комітетів може торкнутися керівника енергетичного комітету Андрія Геруса з-за його скандальної поправки про поновлення імпорт з РФ. Про це йдеться у матеріалі інтернет-видання «Кореспондент» Готуємося до землі. Фестивалі, реформи, арешти».

«Серед інших скандальних комітетів — податковий, який подарував всій країні детектор-шоу, і енергетичний. Голову комітету з питань енергетики Андрія Геруса не перестають критикувати через ініційованого ним дозволу на закупівлю електроенергії в Росії. З останнього — обурився державний Енергоатом, російський імпорт витісняє його з ринку», — повідомляється в матеріалі.

Видання також зазначає, що від ініціатив Андрія Геруса не в захваті і європейські партнери України, зокрема енергетичне співтовариство ЄС прямо вказує на затягування головою комітету важливого законодавства з енергетичного регулятора.

На думку автора видання, відставка скандальних голів парламентських комітетів може стати частиною процесу розставання чинного президента з близьким до нього бізнесменом Ігорем Коломойським.

«Відставка скомпрометували себе Яременко та Геруса може бути і частиною більш глобального процесу — політичного розставання Зеленського з Коломойським, з яким якраз і пов’язують цих депутатів. Яременко — колишній член близької бізнесменові партії Кріп. Після ініціатив Геруса компанія, пов’язана з Коломойським, стала основним постачальників електроенергії з Росії і з листопада в п’ять разів збільшила потужності для імпорту», — відзначає видання.

Раніше народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що Андрій Герус не має права займати посаду голови енергетичного комітету з-за лобіювання інтересів олігархів.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку — дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Але з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту.

За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази — з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази – до 12 млн кВт-год/добу.

hubs.ua