Чорного кобеля не відмиєш добіла: як злочинця і викрадача людей Юрія Ериняка, він же Юра Молдаван, перетворюють в мецената

Заради чого піде людина заради іміджу? Або ж створення іміджу абсолютно нового, з перевтіленням його з чорного на білий, щоб виглядати красиво і показати співрозмовникові свою «білість» і «пухнастість» — особливо якщо від співрозмовника залежить багато чого, включаючи або мільйонні контракти або можливість спокійно жити, незважаючи на минуле.

Такою проблемою часто задаються ті, чиє минуле не дає можливості говорити про себе як про людину у всіх відносинах кришталево чистому. І намагаються максимально відбілити як минуле, так і сьогодні, йдучи при цьому на часто абсолютно абсурдні вчинки. Як наприклад, відомий нині «меценат» і один відомих людей, волонтер і «патріот» Юрій Єриняк, який умудрився розпочати доводити всім, що він та інший Юрій Єриняк, відомий в минулому як авторитет «Юра Молдован» — чи не дві різні людини…

Власне, пояснюється дане поведінка суб’єкта тим, що Юрій Єриняк ( він же «Юра Молдован», він же не останній учасник ОЗУ «Башмаки» і відомий «експерт» у вузькому колі за викрадань людей) намагається останні роки сподобатися певним впливовим особам в США, здатним дати йому заступництво і можливість вирішувати багато питань як в Україні, так і за її межами. І робить для цього пан Єриняк дуже багато, так як для нього життєво важливо дане заступництво отримати. Інакше все може закінчитися дуже погано, враховуючи численні невиконання обяхательств пана Ериняка в кримінальному світі в «минулому житті», або простіше кажучи «кидалово»… Тому і з’являється Юра Молдован в суспільстві відомих людей, піариться волонтерством і фондами, щоб одним дати зрозуміти, що у нього є «дах» і «він при справах», а іншим – подивіться на мене, мовляв. ну який я бандит? Перманентно і епізодами Ериняку це вдається, проте поки що є куди прагнути в цьому сенсі…

Юрій Єриняк свого часу промишляв дуже поганими справами. Викрадав людей, займався рекетом і всілякими аферами. Залишився живий і на волі тільки завдяки тому, що погодився бути в певних темах сполучною ланкою в кримінальних справах між тими, хто не хотів світитися. Рано чи пізно такий цікавий спосіб життя для Ериняка завончился б питанням вибору — з ким він, кого можна «кинути» або підставити, з ким залишитися «дружити» і кого вчасно зрадити. Природно, що питань до нього накопичилося за роки такої діяльності багато, і Ериняку доводилося крутитися — підставлятися під різні «теми» і афери, щоб роздати борги або виконувати зобов’язання, яких у «Молдована» накопичилося безліч перед самими різними людьми…

Жив у той час Єриняк по суті одним днем, часто підставляючись і залишаючи сліди. Приміром, кримську будівельну фірму «Кримбуд» Єриняк «віджимав» за замовленням, купивши її всього лише за тисячу доларів і зафіксувавшись як новий власник фірми — одноденки «Данило», яка здійснила цю дивну купівлю. А почалося все, по суті, з того, що Єриняк потрапив «під роздачу» в ситуації з відомим злодієм Захаром Калашовим («Шахро»), по «бєспрєдєлу» звинувативши одного останнього Володю Севастопольського («Посіву») у вбивстві авторитету Васі Очко. Ховатися від людей «Шакро» Юре Молдовану довелося в Києві, використовуючи заступництво як ворогів «Шакро» у злодійському середовищі, так і силовиків і політиків, навешавших на Юру Молдована за це купу зобов’язань. Це зберегло Ериняку в кінці життя, і в той момент, коли силовики в Криму та по всій Україні зачищали ОЗУ «Башмаки», Єриняк спокійно відсиджувався в сторонці, знаючи, що він ще буде корисний …



Юрій Єриняк та Олександр Усик

Юра Молдован, опинившись у Києві, познайомився з безліччю цікавих людей, і став керувати цікавими «темами» під пильним поглядом «кураторів». Останні Юре не довіряли, проте давали підставлятися під дуже смачні теми, щоб самим залишатися в тіні. Від Юрія Ериняка вимагалося одне — робити, що скажуть, і не «світитися» у кримінальних справах. Таким чином, Юра Молдован став “почесним” власником (на пару з Миколою Рудьковським) 20% акцій “Нафтогазвидобування”, та інших смачних активів…

Микола Рудьковський

До речі, саме з «Укргазвидобуванням» пов’язаний кримінальний трилер з участю Юри Молдована. У 2012 році був викрадений екс-голова ПРАТ «Нафтогазвидобування» Олег Семінський. Три роки і чотири місяці його незаконно тримали в ув’язненні. Тільки в 2015 році він дав свідчення на своїх викрадачів. Замовником свого викрадення Семінський назвав Рудьковського і Ериняка. Саму компанію на цей момент вже давно приобрелРинат Ахметов, А Рудьковський і Єриняк благополучно на час з’їхали з країни, чекаючи. коли в суді «зважаться» питання…

Олег Семінський

Мабуть, такий спосіб життя таки бив по нервах Юри Молдована. У травні 2014-го, коли Молдаванином і подільниками утримувався Семінський, Єриняк вирішив піти в рознос і зірвався… Потягнуло на старе, і Єриняк з «компаньйони» вирішили «подоїти» і викрасти одного київського бізнесмена, і «заробити» на викуп 103 тисячі доларів. Пр затриманні у Ериняка знайшли в машині вогнепальну і холодну зброю, гумовий кийок, жезл співробітника ДАІ і скотч. Однак через місяць Єриняк був випущений під домашній арешт, а потім і зовсім опинився на волі завдяки судді Київського апеляційного суду Чернушенко…

У справі про викрадення Семінського для Ериняка поки що все теж зійшло на гальмах. Однак Юра Молдован активно почав працювати над відбілюванням репутації, щоб зайвий раз не гнівити «кураторів» і залишитися живим, неушкодженим і корисним. Єриняк постає сьогодні меценатом, волонтером, і спасителем світу. Кажуть. що давно хоче виїхати в Штати, але поки що потрібен тут… І для «бізнесу», як відомо, репутація архіважлива. І тому ми ще почуємо скоро про Юрія Ериняке, відомому у вузьких колах іншим прізвиськом і справами…

(продовження слідує)

Станіслав БУТ, СЛЕД.net.ua