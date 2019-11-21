Садовому вручили підозру у зловживанні владою

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)
оголосила підозра меру Львова Андрію
Садовому. Як повідомив градоначальник на своїй сторінці у Facebook, його
підозрюють у зловживанні владою.
«Тільки що прокурори Холодницкого вручили мені повідомлення про
підозру. Про що йде мова. У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному
конкурсі привернуло інвесторів Siti Pick. Ми в цій компанії за землю отримали
54 млн. Було поле. На цьому полі компанія повинна побудувати індустріальний парк»,
— розповів Садовий.
За його словами, з тих пір правоохоронні органи досліджують
цю інвестицію, поки земля стоїть». Починаючи з 2015 року, за словами Садового,
йде «блокування» цього питання на рівні державної влади, Генеральної
прокуратури.
«З тих пір їздять прокурори, досліджують, а земля стоїть. За це
час CTP побудувала індустріальний парк в Румунії, в інших країнах. Це третій
в Європі інвестор, який інвестує в промислове майно. Тут під
Львові вони повинні забезпечити 3000 робочих місць», – додав Садовий.
https://www.facebook.com/watch/?v=571265123648847
Раніше SKELET-info повідомляв, що Садового спіймали на піарі в підземці київського метро.