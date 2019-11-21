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Ольга Фреймут розкритикувала ресторан нардепа Тищенко

21.11.2019

Ведуча Ольга Фреймут початку власний «ревизорский» проект. Першим під інспекцію Фреймут потрапив ресторан народного депутата Миколи Тищенка «Три виделки»

«Статусний заклад з привабливими вікнами і душею 90-х минулого століття», — так вона охарактеризувала ресторан.

«Нас посадили за столик біля вікна, але мій компаньйон туди і не подивився, тому що над нами висіла плазма, з якої транслювали танці ледве одягнених дівчат. Телевізори «п’ятизіркових» закладах, а саме так позиціонують себе «Три виделки», неприпустимі. Ніщо не повинно відволікати від їжі, хіба що концептуально підібрана музика. А краще — тиша. Але ж господар — працівник політики, ще й медійна персона, йому без телевізора ніяк», — зазначила Фреймут на своїй сторінці в Instagram.

За результатами візиту ресторан Тищенко отримав всього 85 балів зі 150 можливих. Заклад залишилося без підсніжника від Фреймут.

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